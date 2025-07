Cos'è la gestione dei metadati?

Quando si distinguono i metadati dalla gestione dei metadati, è utile pensare ai metadati come alle etichette sui libri (titolo, autore, data di pubblicazione) e alla gestione dei metadati come al sistema della biblioteca per organizzare i libri utilizzando tali etichette.

Una solida strategia di metadati fornisce un contesto aziendale e tecnico essenziale, aiutando le organizzazioni a migliorare la reperibilità dei dati, la qualità e la fiducia. La gestione dei metadati mette in pratica questa strategia, garantendo che i metadati rimangano strutturati, accessibili e fruibili. In particolare, la gestione dei metadati supporta funzionalità chiave come: