Cos'è l'AI affidabile?

Capire come funziona una tecnologia è spesso la chiave per fidarsi della sua efficacia. Ma molti sistemi AI e di machine learning (ML), come i modelli di deep learning , funzionano come vere e proprie black box; assimilano dati e creano output, con poca o nessuna trasparenza sul modo in cui arrivano a tali risultati.

Di conseguenza, la mancanza di fiducia abbonda. Un sondaggio del 2023 ha rilevato che oltre il 40% dei leader aziendali ha espresso preoccupazioni sull'affidabilità dell'AI.1 Nel frattempo, anche i consumatori hanno dimostrato una certa diffidenza nei suoi confronti: uno studio del 2024 ha rilevato che l'inclusione del termine "AI" nell'etichettatura di un prodotto può rendere gli acquirenti meno propensi ad acquistarlo.2

Esempi reali di sistemi AI che producono risultati errati o dannosi in caso d'uso ad alto rischio alimentano ulteriormente i timori sulla fiducia nell'AI. In un noto esempio sanitario, un modello AI non è riuscito a diagnosticare in modo affidabile la sepsi. Sebbene il modello si sia comportato bene in un contesto di addestramento, non ha rilevato la sepsi in più di due terzi dei pazienti ospedalizzati.3

In altri casi, i modelli AI hanno dimostrato un processo decisionale algoritmico distorto, tra cui i sistemi di polizia predittiva che prendono di mira in modo sproporzionato le comunità minoritarie e i sistemi di tracciamento dei candidati che favoriscono i candidati di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile. E poi ci sono problemi di sicurezza, come gli AI chatbot che rivelano inavvertitamente dati personali sensibili e gli hacker che utilizzano le vulnerabilità nei modelli AI per rubare informazioni aziendali riservate.

Quando i modelli AI hanno prestazioni inferiori o producono risultati dannosi, possono minare la fiducia non solo in quei modelli, ma nell'AI in generale, ostacolando potenzialmente lo sviluppo e l'adozione futuri dell'AI. Ottenere sistemi di AI affidabili e sostenere lo sviluppo futuro dell'AI significa fare luce all'interno della metaforica black box dell'AI. Ciò consente agli stakeholder di contare sulle loro applicazioni AI per fornire risultati affidabili e accurati riducendo al minimo i rischi di risultati distorti o non in linea con l'intento originale.