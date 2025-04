Che cos'è l'AI Bill of Rights?

L'AI Bill of Rights è stata introdotta nell'ottobre 2022 dall'Office of Science and Technology Policy (OSTP) della Casa Bianca in un documento intitolato "Blueprint for an AI Bill of Rights: Making Automated Systems Work for the American People". Nota anche come Blueprint, l'AI Bill of Rights è stata creata dopo aver consultato vari accademici, gruppi per i diritti umani, organizzazioni non profit e aziende del settore privato.

L'AI Bill of Rights ha lo scopo di sostenere lo sviluppo di politiche e pratiche che proteggano i diritti civili e promuovano i valori democratici nella distribuzione e nella governance dei sistemi automatizzati. Per raggiungere questo obiettivo, il blueprint stabilisce cinque principi per mitigare i potenziali rischi, come la discriminazione algoritmica. Inoltre, tratta i problemi di accesso a risorse critiche che possono derivare dall'implementazione dell'AI in aree come l'assistenza sanitaria, i servizi finanziari e altre ancora.

L' AI Bill of Rights è composto da cinque principi fondamentali per aiutare a tracciare la progettazione, l'uso e l'implementazione dei sistemi di AI. Ogni principio fornisce considerazioni specifiche, tenendo conto di varie situazioni in cui i diritti civili delle persone, come la libertà di parola, il diritto di voto o la privacy, possono essere a rischio.

Sebbene il blueprint non sia vincolante e non imponga l'osservanza dei principi fondamentali, è destinato a informare le decisioni politiche relative all'AI laddove la legge o la politica esistente non forniscano già una guida.