Le applicazioni di AI come i chatbot di AI generativa, gli agenti virtuali e i motori di raccomandazioni sono ora utilizzati nel mondo ogni giorno da decine di milioni di persone. La trasparenza sul funzionamento di questi strumenti di AI probabilmente non è un problema per questo livello di processo decisionale a basso rischio: se il modello si rivelasse impreciso o distorto, semplicemente gli utenti potrebbero perdere del tempo oppure un potenziale guadagno.

Tuttavia, sempre più settori stanno adottando applicazioni di AI per dare forma al processo decisionale ad alto rischio. Ad esempio, l'AI ora aiuta le aziende e gli utenti a fare scelte negli investimenti, diagnosi mediche, decisioni in materia di assunzione, condanne penali e altro ancora. In questi casi, le potenziali conseguenze di output dell'AI distorti o imprecisi sono molto più pericolose. La gente può perdere i risparmi di una vita, opportunità di carriera o persino anni della propria vita.

Affinché gli stakeholder abbiano fiducia nel fatto che l'AI stia prendendo decisioni efficaci ed eque per loro conto, hanno bisogno di visibilità su come funzionano i modelli, sulla logica degli algoritmi e su come il modello viene valutato per accuratezza ed equità. Devono inoltre saperne di più sui dati utilizzati per addestrare e ottimizzare il modello, comprese le fonti dei dati e il modo in cui i dati vengono trattati, ponderati ed etichettati.

Oltre a creare fiducia, la trasparenza dell'AI favorisce la condivisione delle conoscenze e la collaborazione nell'intero ecosistema di AI, contribuendo ai progressi nello sviluppo dell'AI. Ed essendo trasparenti per impostazione predefinita, le organizzazioni possono concentrarsi maggiormente sull'uso delle tecnologie di AI per raggiungere gli obiettivi aziendali e preoccuparsi meno dell'affidabilità dell'AI.