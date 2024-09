Cos'è l'etichettatura dei dati?

Le aziende integrano software, processi e annotatori di dati per ripulire, strutturare ed etichettare dati. Questi dati di addestramento diventano la base per i modelli di machine learning. Queste etichette consentono agli analisti di isolare variabili all'interno di dataset e questo, a sua volta, permette la selezione di predittori di dati ottimali per modelli di ML. Le etichette identificano i vettori di dati appropriati da inserire per l'addestramento del modello, dove il modello, quindi, impara a fare le migliori previsioni.

Insieme all'assistenza della macchina, le attività di etichettatura dei dati richiedono una partecipazione "HITL (human-in-the-loop)". HITL si avvale del giudizio di "etichettatori di dati" umani ai fini della creazione, dell'addestramento, dell'ottimizzazione e della verifica di modelli di ML. Essi aiutano a guidare il processo di etichettatura dei dati mediante l'inserimento di dataset di modelli che sono i più applicabili a un determinato progetto.

Confronto tra dati etichettati e dati non etichettati



I computer utilizzano dati etichettati e non etichettati per addestrare modelli di ML, ma qual è la differenza?

I dati etichettati vengono utilizzati nell'apprendimento supervisionato, mentre i dati non etichettati vengono utilizzati nell'apprendimento senza supervisione.

I dati etichettati sono più difficili da acquisire e memorizzare (cioè richiedono tempo e sono costosi), mentre i dati non etichettati sono più facili da acquisire e memorizzare.

I dati etichettati possono essere utilizzati per determinare insight utilizzabili (ad esempio, attività di previsione), mentre i dati non etichettati sono più limitati nella loro utilità. I metodi di apprendimento senza supervisione possono aiutare a rilevare nuovi cluster di dati, consentendo nuove categorizzazioni in fase di etichettatura.

I computer possono anche utilizzare dati combinati per un apprendimento semi-supervisionato, che riduce l'esigenza di dati etichettati manualmente mentre fornisce un grande dataset con annotazioni.