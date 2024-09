Che cos'è la messa a punto?

La messa a punto potrebbe essere considerata un sottoinsieme della più ampia tecnica dell'apprendimento per trasferimento: la pratica di sfruttare le conoscenze già apprese da un modello esistente come punto di partenza per l'apprendimento di nuovi compiti.

L'intuizione alla base della messa a punto è che, in sostanza, è più semplice ed economico affinare le funzionalità di un modello base pre-addestrato che ha già acquisito ampie conoscenze pertinenti per il compito da svolgere piuttosto che addestrare un nuovo modello da zero per quello scopo specifico. Ciò è particolarmente vero per i modelli di deep learning con milioni o addirittura miliardi di parametri, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLP) che sono aumentati fino a essere prominenti nel campo dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) o le complesse reti neurali convoluzionali (CNN) e i trasformatori di visione (ViT) utilizzati per le attività di computer vision come la classificazione delle immagini, il rilevamento degli oggetti o la segmentazione delle immagini.

Sfruttando la formazione precedente dei modelli attraverso l'apprendimento per trasferimento, la messa a punto può ridurre la quantità di costosa potenza di calcolo e di dati etichettati necessari per ottenere modelli di grandi dimensioni adattati a casi d'uso di nicchia e alle esigenze aziendali. Ad esempio, la messa a punto può essere utilizzata per regolare semplicemente il tono colloquiale di un LLM pre-addestrato o lo stile di illustrazione di un modello di generazione di immagini pre-addestrato; potrebbe anche essere utilizzata per integrare gli apprendimenti provenienti dal set di dati di addestramento originale di un modello con dati proprietari o conoscenze specializzate e specifiche del dominio.

La messa a punto svolge quindi un ruolo importante nell'applicazione reale dei modelli di machine learning, contribuendo a democratizzare l'accesso e la personalizzazione di modelli sofisticati.