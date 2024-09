Gli algoritmi di segmentazione delle istanze generalmente adottano un approccio al problema in due fasi o one-shot. I modelli a due stadi, come le reti neurali convoluzionali basate su regioni (R-CNN), eseguono il rilevamento convenzionale degli oggetti per generare riquadri di delimitazione per ogni istanza proposta, quindi eseguono una segmentazione e una classificazione più raffinate all'interno di ciascun riquadro di delimitazione. I modelli one-shot, come YOLO (You Only Look Once), consentono di segmentare le istanze in tempo reale eseguendo contemporaneamente il rilevamento, la classificazione e la segmentazione degli oggetti.

Gli approcci one-shot offrono una maggiore velocità (con un compromesso in termini di precisione), mentre gli approcci in due fasi offrono una maggiore precisione (con un compromesso in termini di velocità).