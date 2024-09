Cosa sono le reti neurali convoluzionali?

Le reti neurali sono un sottoinsieme del machine learning e hanno un ruolo fondamentale negli algoritmi di deep learning. Sono costituite da livelli di nodi che contengono un livello di input, uno o più livelli nascosti e un livello di output. Ogni nodo si connette a un altro e ha un peso e una soglia associati. Se l'output di qualsiasi singolo nodo è al di sopra del valore di soglia specificato, tale nodo viene attivato, inviando i dati al livello successivo della rete. In caso contrario, non viene passato alcun dato al livello successivo della rete.

Sebbene in quell'articolo ci eravamo principalmente occupati delle reti feedforward, vi sono vari tipi di reti neurali che vengono utilizzati per casi d'uso e tipi di dati differenti. Ad esempio, le reti neurali ricorrenti vengono comunemente utilizzate per l'elaborazione del linguaggio naturale e il riconoscimento vocale, mentre le reti neurali convoluzionali (ConvNets o CNN) sono più spesso utilizzate per le attività di classificazione e di computer vision. Prima delle CNN, per identificare gli oggetti nelle immagini era necessario impiegare metodi di estrazione delle funzioni manuali e impegnativi in termini di tempo. Tuttavia, ora le reti neurali convoluzionali offrono un approccio più scalabile alle attività di classificazione delle immagini e riconoscimento degli oggetti, sfruttando principi dell'algebra lineare, in particolare la moltiplicazione della matrice, per identificare i modelli all'interno di un'immagine. Ciò detto, possono risultare impegnative dal punto di vista dei calcoli e richiedono schede GPU (Graphical Processing Unit) per addestrare i modelli.