Che cos'è la classificazione del testo?

I modelli supervisionati vengono in genere utilizzati per eseguire la classificazione del testo. Il primo passo consiste nel raccogliere un ampio set di dati di campioni di testo. Questo potrebbe includere e-mail, post sui social, recensioni dei clienti o documenti.
Gli annotatori umani applicano un'etichetta a ogni parte di testo. Ad esempio, "spam" o "non spam" oppure sentimento "positivo" o "negativo". Questo set di dati di formazione etichettato costituisce la base per l'addestramento di un modello di apprendimento automatico. In genere, più sono i dati più accurati sono gli output.
La pre-elaborazione del testo di input trasforma il testo in un formato standardizzato e leggibile dalla macchina. I classificatori possono funzionare solo con testo che è stato tradotto in rappresentazioni numeriche, spesso utilizzando embedding di parole o architetture di codificazione più avanzate che catturano il significato semantico del linguaggio.
Gli iperparametri configurano variabili come il numero di livelli delle reti neurali, il numero di neuroni per livello o l'uso di un'attivazione. Questi iperparametri vengono scelti prima dell'inizio dell'addestramento.
Quindi i dati vengono inseriti in un algoritmo di classificazione, che impara ad associare i modelli nei dati alle etichette associate.
Gli algoritmi di classificazione del testo includono:
Il modello addestrato viene testato su un set di dati di validazione o test separato per valutare le prestazioni del modello con metriche quali accuratezza, precisione, richiamo e punteggio F1 e valutato rispetto a benchmark consolidati.
Un modello di classificazione del testo efficiente può essere integrato nei sistemi di produzione, dove classifica il testo in arrivo in tempo reale.
I modelli avanzati possono migliorare nel tempo incorporando nuovi dati e ripetendo l'addestramento. I modelli linguistici preaddestrati come BERT hanno già acquisito una profonda comprensione del linguaggio e possono essere perfezionati su attività di classificazione specifiche con relativamente pochi dati. La messa a punto riduce i tempi di addestramento e migliora le prestazioni, soprattutto per le categorie complesse o sfumate.