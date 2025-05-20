Che cos'è la classificazione del testo?

Sono disponibili molti strumenti open source per creare classificatori di testo. Framework come TensorFlow e PyTorch offrono componenti per la creazione e l'addestramento di modelli. Ad esempio, un classificatore basato su TensorFlow potrebbe utilizzare un'API Keras con moduli come validation_data, optimizer e loss per addestrare un modello su dati etichettati. PyTorch, una libreria di machine learning basata su Python nota per la sua flessibilità, è anche ampiamente utilizzata con utilità come DataLoader e NN.Module.

Mentre i classificatori tradizionali utilizzano etichette fisse, l'ascesa dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ha introdotto approcci generativi alla classificazione. Ai modelli può essere richiesto di produrre sia etichette che spiegazioni in linguaggio naturale. Ad esempio, si potrebbe dare un prompt a un LLM con una frase e chiedergli di classificare il sentiment, generare una giustificazione o suggerire categorie, tutto senza ulteriore addestramento.

Con l'accelerazione GPU, i tempi di addestramento sono di gran lunga ridotti, soprattutto per set di dati di grandi dimensioni o architetture di deep learning complesse. Ricercatori e sviluppatori spesso condividono le loro pipeline e modelli di addestramento su GitHub.