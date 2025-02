In che modo un sistema di ricerca classifica le corrispondenze approssimative o esatte per una determinata query? Gli approcci alla classificazione e al recupero delle informazioni dipendono sia dal tipo di modello di recupero delle informazioni sia dalla forma di rappresentazione del documento utilizzata nel sistema. Tuttavia, i termini di indice svolgono un ruolo fondamentale nel modo in cui un sistema IR classifica i documenti in risposta alle query. Ma non tutti i termini dell'indice sono uguali. I sistemi IR utilizzano quindi metodi diversi per ponderare i termini dell'indice in base alla loro importanza percepita.

I sistemi IR che utilizzano modelli di spazio vettoriale, come bag of words, possono utilizzare la funzione TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency). La TF-IDF è una variante di bag of words che tiene conto della prevalenza di una parola in ogni documento del set di testo. Quanti più documenti contengono una determinata parola, tanto più la TF-IDF riduce il peso di quella parola. Altri approcci includono la scomposizione dei valori singolari (SVD) e l'analisi semantica latente (LSA), quest'ultima un approccio comune di modellazione degli argomenti.10

Tali approcci di ponderazione influenzano il modo in cui i sistemi IR classificano i documenti in risposta alle query. Diversi tipi di modelli IR utilizzano tuttavia questi pesi per classificarsi in modi diversi.