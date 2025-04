Cosa sono i dati sintetici?

Nonostante siano generati artificialmente, i dati sintetici mantengono le proprietà statistiche sottostanti dei dati originali su cui si basano. Pertanto, i set di dati sintetici possono integrare o addirittura sostituire i set di dati reali.

I dati sintetici possono fungere da segnaposto per i dati di test e vengono utilizzati principalmente per addestrare i modelli di machine learning , fungendo da potenziale soluzione per la crescente necessità di dati di addestramento del mondo reale di alta qualità per i modelli AI. Tuttavia, i dati sintetici stanno prendendo piede anche in settori come la finanza e l'assistenza sanitaria, in cui l'offerta di dati è limitata, richiedono tempo per essere ottenuti o è difficile accedervi a causa di problemi di privacy dei dati e requisiti di sicurezza. Infatti, la società di ricerca Gartner prevede che entro il 2026, il 75% delle aziende utilizzerà l' AI generativa per creare dati sintetici sui clienti.1