Questi set di dati predefiniti sono scaricabili e confezionati come file CSV e DDL, il che li rende facili da usare e compatibili con ogni tipo di database, fogli di calcolo, piattaforme hardware e strumenti standard di intelligenza artificiale. Questi set di dati utilizzano anche l'esperienza del settore e la conoscenza del dominio di IBM nel settore dei servizi finanziari senza utilizzare i dati reali dei clienti, riducendo così i problemi di sicurezza legati alle informazioni di identificazione personale (PII).

Per affrontare questa situazione, gli IBM Synthetic Data Sets sono stati resi accurati per i casi d'uso di rilevamento delle frodi. Pertanto, i clienti possono scaricare i set di dati e consentire lo sviluppo di modelli AI e LLM per i servizi finanziari o ottimizzare i modelli già in uso per una maggiore precisione e mitigazione del rischio.