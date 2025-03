Quando senti la parola "sintetico", potresti associarla a qualcosa di artificiale o industriale. Pensiamo ad esempio alle fibre sintetiche come il poliestere e il nylon, prodotte dall'uomo attraverso processi chimici.

Sebbene le fibre sintetiche siano più convenienti e più facili da produrre in serie, la loro qualità può competere con quella delle fibre naturali. Sono spesso progettate per imitare le loro controparti naturali e sono pensate per usi specifici, sia che si tratti dell'elastico elastan, dell'acrilico che trattiene il calore o del resistente poliestere.

Lo stesso vale per i dati sintetici. Questa informazione generata artificialmente può integrare o addirittura sostituire i dati reali del mondo durante l'addestramento o il test dei modelli di intelligenza artificiale (AI). Rispetto ai set di dati reali che possono essere costosi da ottenere, difficili da accedere, richiedere molto tempo per l'etichettatura e avere quantità limitate, i set di dati sintetici possono essere sintetizzati attraverso simulazioni al computer o modelli generativi. Questo li rende più economici da produrre on-demand in volumi quasi illimitati e personalizzati in base alle esigenze di un'organizzazione.

Nonostante i benefici, i dati sintetici presentano anche delle problematiche. Il processo di generazione può essere complesso, poiché i data scientist devono creare dati realistici pur mantenendo qualità e riservatezza.

Tuttavia, i dati sintetici sono una realtà destinata a non scomparire. La società di ricerca Gartner prevede che, entro il 2026, il 75% delle aziende utilizzerà l'AI generativa per creare dati sintetici sui clienti.1

Per aiutare le aziende a ottenere il massimo dai dati artificiali, ecco 8 best practice per la generazione di dati sintetici: