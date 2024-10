Cosa sono i dati sintetici?

È importante esaminare sia i vantaggi che le sfide legate all'uso dei dati sintetici, che si stanno diffondendo sempre di più. Per la generazione di dati sintetici sono necessari specialisti di AI altamente qualificati che comprendano le complessità del funzionamento dei dati. Le aziende o le organizzazioni che desiderano utilizzare i dati sintetici devono anche stabilire un framework verificare l'accuratezza dei loro progetti di generazione dei dati.

Qualità dei dati: a differenza dei dati reali, i dati sintetici eliminano le imprecisioni o gli errori che possono verificarsi quando si lavora con dati che vengono compilati nel mondo reale. I dati sintetici possono fornire dati bilanciati e di alta qualità se forniti con variabili adeguate. I dati generati artificialmente sono anche in grado di inserire i missing values e creare etichette che possono consentire previsioni più accurate per la propria azienda o attività.

L'etichettatura dei dati è un aspetto del machine learning che richiede molto tempo e i dati sintetici eliminano questo passaggio laborioso. Ciò consente sia di risparmiare tempo che di ridurre i costi. I dati sintetici sono già stati generati sinteticamente e, pertanto, sono già stati etichettati correttamente.

Scalabilità: un utilizzo corretto del machine learning richiede grandi quantità di dati, ed è qui che possono entrare in gioco i dati sintetici. Spesso è difficile ottenere la quantità di dati necessaria per l’addestramento e il test di un modello predittivo, ed è qui che i dati sintetici possono aiutare e colmare le lacune per integrare i dati del mondo reale e ottenere input su una scala più ampia.

Un altro vantaggio dei dati sintetici è che possono essere utili per ottenere dati di addestramento per casi limite. Si tratta di eventi o istanze che potrebbero verificarsi raramente ma sono fondamentali per un modello AI. La capacità dei dati sintetici di fornire dati per casi limite consente alle aziende di innovare più rapidamente in diversi domini perché non devono aspettare la generazione di nuovi e rari punti dati.



Ci sono anche alcuni casi d'uso così nuovi che non esistono dati reali, ed è qui che i dati generati dall'AI possono rivelarsi utili. Un esempio è la preparazione di set di dati per il potenziale impatto di una pandemia globale, per la quale potrebbero non esistere ancora dati reali.

Facilità d'uso: spesso con i dati del mondo reale ci sono diversi fattori esterni da considerare, come la privacy, gli errori di filtraggio e la potenziale necessità di convertire i dati in modo che i formati corrispondano. Con i dati sintetici, invece, è più semplice generare ed eliminare le imprecisioni e i duplicati. In questo modo si garantisce che tutti i dati abbiano una formattazione e un'etichettatura uniformi, necessarie quando si lavora con grandi quantità di dati.

Bias: un vantaggio dei dati sintetici è che possono aiutarci a ridurre i bias, creando set di dati più equilibrati. Sebbene i dati sintetici si basino su dati reali, i modelli di machine learning possono attenuare i bias che si presentano.

Va detto che i dati sintetici non sono una soluzione perfetta alle distorsioni, come si è visto nella ricerca sui dati sintetici in campo medico. La ricerca dimostra che alcune coorti di pazienti potrebbero essere sottorappresentate nei dati del mondo reale e quindi le distorsioni possono passare nel machine learning.