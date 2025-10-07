Cos’è la manutenzione predittiva?

Le strategie di manutenzione e la maturità dipendono da fattori quali il costo della risorsa/della sostituzione, la criticità delle risorse, i modelli di utilizzo e l'impatto del fallimento su sicurezza, ambiente, operazioni, finanza e immagine pubblica. La manutenzione predittiva è una delle tre principali strategie di manutenzione utilizzate dalle aziende, le altre sono la manutenzione reattiva, che corregge i guasti quando si verificano, e la manutenzione preventiva, che si basa su un programma di manutenzione predefinito per identificare i guasti. Poiché la manutenzione predittiva è proattiva, migliora la manutenzione preventiva fornendo informazioni continue sulle condizioni effettive delle apparecchiature anziché fare affidamento sulle condizioni previste delle apparecchiature sul una base cronologica. Con la manutenzione predittiva, la manutenzione correttiva viene eseguita solo quando è necessario, evitando così di incorrere in inutili costi di manutenzione e tempi di inattività della macchina. La manutenzione predittiva utilizza serie temporali, dati storici e dei guasti per prevedere lo stato potenziale futuro delle apparecchiature e quindi anticipare i problemi in anticipo. In questo modo le aziende possono ottimizzare la pianificazione della manutenzione e migliorare l'affidabilità.

La manutenzione predittiva differisce anche dalla manutenzione preventiva nella diversità e nell'ampia gamma di dati in tempo reale utilizzati per monitorare l'apparecchiatura. Varie tecniche di monitoraggio delle condizioni come il suono (acustica ad ultrasuoni), la temperatura (termica), la lubrificazione (olio, fluidi) e l'analisi delle vibrazioni possono identificare anomalie e fornire avvisi anticipati di potenziali problemi. L'aumento della temperatura in un componente, ad esempio, potrebbe indicare blocchi del flusso d'aria o usura; vibrazioni insolite potrebbero indicare un disallineamento delle parti in movimento; i cambiamenti nel suono possono fornire avvisi tempestivi di difetti che non possono essere rilevati dall'orecchio umano.