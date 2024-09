Cos'è EAM (Enterprise Asset Management)?

Il futuro di EAM potrebbe essere nel cloud. Ospitata nel cloud, EAM SaaS offre la flessibilità di espansione e contrazione insieme alle richieste di dati. Gli utenti pagano solo per le risorse di dati di cui hanno bisogno. SaaS richiede molto meno intervento e supporto dal reparto IT rispetto alle implementazioni in ambienti on-premise. Di conseguenza, le spese di investimento relative all'IT possono essere convertite in spese e risorse operative.

Gli upgrade sono effettuati dai provider di servizi nel cloud, quindi sono sempre applicate le versioni e la funzionalità più recenti. SaaS integra anche nuove tecnologie più veloci e con meno rischi.