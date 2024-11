Che cos'è un GPT (trasformatore generativo pre-addestrato)?

I modelli GPT funzionano analizzando una sequenza di input e applicando una matematica complessa per prevedere l'output più probabile. Utilizza la probabilità per identificare la migliore parola successiva possibile in una frase, in base a tutte le parole precedenti. Essendo un tipo di tecnologia AI di deep learning, i GPT possono elaborare le richieste in linguaggio naturale per generare risposte testuali pertinenti simili a quelle umane.

Quando un utente inserisce un prompt basato su testo, GPT crea la risposta più probabile in base ai dati di addestramento che comprendono miliardi di fonti di dati di testo disponibili al pubblico che vanno dalle famose opere letterarie al codice open source.

La vastità dei suoi set di dati di formazione è il modo in cui GPT è in grado di imitare le capacità di comprensione del linguaggio simili a quelle umane. I modelli GPT su larga scala applicano il deep learning al contesto dei processi e attingono conoscenze dal testo pertinente all'interno dei dati di addestramento per prevedere la risposta ottimale.

La potenza dei modelli GPT deriva da due aspetti chiave: