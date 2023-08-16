Stai preparando un frullato da offrire ai tuoi amici. Hai già mescolato frutta mista e yogurt e il tuo amico Ruchir arriva con una mela matura e te la regala, per completare il tuo capolavoro rinfrescante. Ora è completo, si può ancora sentire il sentore di mela mentre versi la bevanda. Prima del primo sorso, Ruchir dice: "Ho cambiato idea, devo andare e vorrei riavere la mia mela". Tu rispondi: "Scusami, ma non è possibile". Torneremo su questa storia tra un minuto e spiegheremo come si colleghi a ChatGPT e a un'AI affidabile.

Con l'evoluzione del mondo dell'intelligenza artificiale (AI), nuovi strumenti come ChatGPT di OpenAI hanno attirato l'attenzione per le loro capacità conversazionali. Tuttavia, comprendo anche la criticità della valutazione dei rischi intrinseci prima di avviarne l'adozione diretta all'interno delle nostre organizzazioni. In questa discussione, esploro i rischi e le sfide associati a ChatGPT in un contesto aziendale, che richiedono un approccio attento alla sua implementazione. Inoltre, sottolineo l'importanza di adottare IBM watsonx per garantire soluzioni di AI affidabile. In caso di dubbi, ti consiglio di usare lo stesso buon senso che hai sempre usato nell'utilizzo di nuovi servizi Internet.