Riassunto dei contenuti: i modelli Llama 3.2 1B e 3B, ad esempio, possono essere utilizzati per riassumere le discussioni su uno smartphone e creare elementi di azione come gli eventi del calendario.6 Allo stesso modo, Gemini Nano può riassumere registrazioni audio e trascrizioni di conversazioni.11

AI generativa: è possibile implementare modelli compatti per completare e generare testo e codice software. Ad esempio, i modelli granite-3b-code-instruct e granite-8b-code-instruct possono essere utilizzati per generare, spiegare e tradurre il codice da un prompt in linguaggio naturale.

Traduzione linguistica: molti piccoli modelli linguistici sono multilingue e sono stati addestrati in lingue diverse dall'inglese, quindi possono tradurre rapidamente tra lingue diverse. Grazie alla loro capacità di comprendere il contesto, possono produrre traduzioni quasi accurate che mantengono le sfumature e il significato del testo originale.

Manutenzione predittiva: i modelli lean sono abbastanza piccoli da poter essere distribuiti direttamente su dispositivi edge locali, come sensori o dispositivi Internet of Things (IoT). Ciò significa che i produttori possono trattare gli SLM come strumenti che raccolgono dati da sensori installati in macchinari e attrezzatura e analizzano tali dati in tempo reale per prevedere le esigenze di manutenzione.

Analisi del sentiment: oltre a elaborare e comprendere il linguaggio, gli SLM sono anche abili nell'ordinare e classificare enormi volumi di testo in modo oggettivo. Questo li rende adatti per analizzare il testo e misurare il sentiment dietro di esso, aiutando a comprendere il feedback dei clienti.

Assistenza alla navigazione del veicolo: un modello veloce e compatto come un SLM può essere utilizzato sui computer di bordo di un veicolo. Grazie alle loro funzionalità multimodali, i modelli linguistici di piccole dimensioni possono combinare i comandi vocali con la classificazione delle immagini, ad esempio, per identificare gli ostacoli intorno a un veicolo. Possono anche attingere alle loro RAG, recuperando dettagli dai codici della strada o dalle regole stradali per aiutare i driver a prendere decisioni di guida più sicure e informate.