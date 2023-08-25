Grazie all'edge AI, il processo decisionale localizzato elimina la necessità di trasmettere costantemente i dati a una posizione centrale e attendere che facilitino l'automazione delle nostre operazioni aziendali. Tuttavia, c'è ancora la necessità di trasmettere i dati al cloud per riqualificare queste pipeline di AI e distribuirle. L'implementazione di questo modello in numerose sedi e in una vasta gamma di applicazioni presenta sfide specifiche come la data gravity, l'eterogeneità, la scalabilità e i vincoli delle risorse. L'AI distribuita può risolvere queste sfide che l'edge AI deve affrontare integrando la raccolta intelligente dei dati, automatizzando i cicli di vita dei dati e dell'AI, adattando e monitorando gli spoke e ottimizzando i dati e le pipeline di AI.

L'intelligenza artificiale distribuita (DAI) è responsabile della distribuzione, del coordinamento e della previsione delle prestazioni di attività, obiettivi o decisioni in un ambiente multiagente. La DAI adatta le applicazioni a un gran numero di spoke e consente agli algoritmi AI di elaborare autonomamente su più sistemi, domini e dispositivi all'edge.