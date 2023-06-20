Che cos'è l'edge computing?

La crescita esponenziale dei dispositivi IoT e la loro maggiore potenza di calcolo hanno prodotto volumi di dati senza precedenti. Volumi che continueranno ad aumentare con l'incremento del numero di dispositivi mobili collegati grazie alle reti 5G.

In passato, la promessa del cloud e dell'AI consisteva nell'automatizzare e velocizzare l'innovazione ottenendo insight utili dai dati. Tuttavia, la portata e la complessità senza precedenti dei dati creati dai dispositivi collegati ha superato le funzionalità delle reti e delle infrastrutture.

L'invio di tutti i dati generati da dispositivi a data center centralizzati o al cloud causa problemi di latenza e di larghezza di banda. L'edge computing offre un'alternativa più efficiente, in quanto i dati vengono processati e analizzati più vicino al loro punto di creazione. Poiché i dati non passano da una rete a un cloud o a un data center per l'elaborazione, la latenza si riduce notevolmente. L'edge computing (e l'edge computing mobile sulle reti 5G) consente di analizzare i dati in modo più rapido e completo, aprendo la strada a insight più approfonditi, tempi di risposta più veloci ed esperienze del cliente migliori.