Che cos'è l'edge computing?

L'edge computing è un framework di calcolo distribuito che avvicina le applicazioni aziendali alle origini di dati, come dispositivi IoT o edge server locali. Questa vicinanza dei dati alla loro origine può offrire grandi vantaggi aziendali, come insight più rapidi, tempi di risposta migliori e maggiore disponibilità della larghezza di banda.
La crescita esponenziale dei dispositivi IoT e la loro maggiore potenza di calcolo hanno prodotto volumi di dati senza precedenti. Volumi che continueranno ad aumentare con l'incremento del numero di dispositivi mobili collegati grazie alle reti 5G.
In passato, la promessa del cloud e dell'AI consisteva nell'automatizzare e velocizzare l'innovazione ottenendo insight utili dai dati. Tuttavia, la portata e la complessità senza precedenti dei dati creati dai dispositivi collegati ha superato le funzionalità delle reti e delle infrastrutture.
L'invio di tutti i dati generati da dispositivi a data center centralizzati o al cloud causa problemi di latenza e di larghezza di banda. L'edge computing offre un'alternativa più efficiente, in quanto i dati vengono processati e analizzati più vicino al loro punto di creazione. Poiché i dati non passano da una rete a un cloud o a un data center per l'elaborazione, la latenza si riduce notevolmente. L'edge computing (e l'edge computing mobile sulle reti 5G) consente di analizzare i dati in modo più rapido e completo, aprendo la strada a insight più approfonditi, tempi di risposta più veloci ed esperienze del cliente migliori.
Dai veicoli connessi ai bot intelligenti nel reparto produzione, la quantità di dati generata dai dispositivi presenti nel mondo è più elevata che mai, eppure la maggior parte dei dati IoT non viene neanche usata. Per esempio, in base a uno studio McKinsey & Company, una piattaforma petrolifera in mare aperto genera dati da 30.000 sensori, ma attualmente meno dell'1% viene utilizzato per prendere decisioni.1
L'edge computing sfrutta le crescenti capacità di calcolo dei dispositivi per fornire insight approfonditi e analisi predittive quasi in tempo reale. Questa maggiore capacità di analytics nei dispositivi edge può potenziare l'innovazione per migliorarne la qualità e il valore. Inoltre, fa sorgere importanti domande strategiche: come gestire la distribuzione di carichi di lavoro che eseguono questi tipi di azioni in presenza di maggiore capacità di calcolo? Come utilizzare l'intelligenza integrata nei dispositivi per influenzare i processi operativi per i dipendenti, i clienti e l'azienda in modo più reattivo? Per ottenere più valore possibile da tutti questi dispositivi, occorre spostare significativi volumi di calcolo nel dispositivo edge.
Scopri in che modo il Desktop as a Service (DaaS) consente alle aziende di raggiungere lo stesso livello di prestazioni e sicurezza della distribuzione delle applicazioni on-premise.
L'edge computing ti aiuta a sbloccare il potenziale della grande quantità di dati non utilizzati creati dai dispositivi collegati. Puoi scoprire nuove opportunità di business, aumentare l'efficienza operativa e fornire esperienze più rapide, affidabili e coerenti ai tuoi clienti. I migliori modelli di edge computing possono contribuire a velocizzare le prestazioni tramite l'analisi locale dei dati. Un approccio ben ponderato all'edge computing può inoltre mantenere i workload aggiornati in base a criteri predefiniti, può contribuire a mantenere la privacy e sarà conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di residenza dei dati.
Tuttavia, non si tratta di un processo privo di sfide. Un modello di edge computing efficace deve affrontare i rischi di sicurezza delle reti, le difficoltà di gestione e i limiti della latenza e della larghezza di banda. Un modello attuabile ti aiuterà a:
A prescindere dal tipo di edge computing che ti interessa (edge cloud, edge IoT o edge mobile), assicurati di trovare una soluzione per raggiungere gli obiettivi seguenti.
Riduci il personale amministrativo superfluo, risparmia sui costi associati e distribuisci software dove e quando è necessario.
Sfrutta una soluzione di edge computing che alimenta la capacità di innovare e gestisce la varietà di attrezzature e dispositivi nel mercato odierno.
Assicurati che i carichi di lavoro giusti si trovano sulla macchina giusta al momento giusto. Garantisci che esista un modo facile per amministrare e attuare le politiche aziendali.
Trova un fornitore con una piattaforma multicloud collaudata e un ampio portafoglio di servizi per aumentare la scalabilità, velocizzare le prestazioni e rafforzare la sicurezza per le distribuzioni edge. Chiedi al tuo fornitore informazioni sui servizi estesi che aumentano al massimo l'intelligenza e le prestazioni sull'edge.
I CIO in ambito bancario, minerario, retail o di qualsiasi altro settore stanno creando strategie per personalizzare le esperienze del cliente, generare insight e azioni più rapidamente e mantenere la continuità delle operazioni. È possibile raggiungere tali obiettivi adottando un'architettura di calcolo altamente decentralizzata, nota anche come edge computing. In ogni settore, tuttavia, sono presenti casi d'uso specifici, che incentivano il ricorso all'IT edge.
Ad esempio, le banche possono aver bisogno della tecnologia edge per analizzare le registrazioni di videosorveglianza dei bancomat in tempo reale, al fine di aumentare la sicurezza dei consumatori. Le aziende minerarie possono usare i loro dati per ottimizzare le operazioni, migliorare la sicurezza dei lavoratori, ridurre il consumo energetico e aumentare la produttività. I venditori al dettaglio possono personalizzare le esperienze di acquisto per i clienti e informare tempestivamente delle offerte di settore. Le aziende che utilizzano i servizi di chiosco multimediale possono automatizzare la distribuzione e la gestione da remoto delle applicazioni basate sui chioschi, per garantirne il funzionamento anche in assenza di connessione o quando la connettività di rete è scarsa.
Gestisci e promuovi la sicurezza in modo conveniente su migliaia di server edge e centinaia di migliaia di dispositivi edge.
IBM Power Systems e IBM Storage Solutions mettono in funzione i modelli di AI sull'edge. Sblocca gli insight da dati visivi in tempo reale generati sull'edge.
Velocizza la monetizzazione dei dati per estendere applicazioni e modelli dell'edge per insight in tempo reale, senza dover spostare i dati.
IBM Edge Application Manager è un'applicazione intelligente e flessibile che fornisce la gestione autonoma dell'edge computing. Un singolo amministratore può gestire contemporaneamente la scalabilità, la variabilità e la velocità di modifica degli ambienti applicativi tra gli endpoint.
