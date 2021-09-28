Cos'è il riconoscimento vocale?

Sebbene il riconoscimento vocale sia comunemente confuso con il riconoscimento vocale, il riconoscimento vocale si concentra sulla traduzione del parlato da un formato verbale a uno testuale mentre il riconoscimento vocale cerca solo di identificare la voce di un singolo utente.

IBM ha avuto un ruolo di primo piano nel riconoscimento vocale sin dalla sua nascita, con il rilascio di "Shoebox" nel 1962. Questa macchina era in grado di riconoscere 16 parole diverse, migliorando il lavoro iniziale dei Bell Labs degli anni '50. Tuttavia, IBM non si è fermata qui, ma ha continuato a innovare nel corso degli anni, lanciando l'applicazione VoiceType Simply Speaking nel 1996. Questo software di riconoscimento vocale aveva un vocabolario di 42.000 parole, supportava l'inglese e lo spagnolo e includeva un dizionario di ortografia di 100.000 parole.

Sebbene la tecnologia vocale avesse un vocabolario limitato all'inizio, oggi viene utilizzata in un ampio numero di settori, come quello automobilistico, tecnologico e sanitario. La sua adozione ha continuato ad accelerare negli ultimi anni grazie ai progressi nel deep learning e nei big data. La ricerca (link esterno a ibm.com) prevede che questo mercato raggiungerà un valore di 24,9 miliardi di dollari entro il 2025.