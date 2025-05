Che cos'è la generazione del linguaggio naturale (NLG)?

L'NLG fa parte della disciplina informatica dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), ovvero l'uso di modelli di machine learning (ML) per comprendere e lavorare con il linguaggio umano.



L'NLG è la parte dell'NLP che si occupa della generazione di contenuti, in particolare dell'output di un nuovo linguaggio scritto o parlato. Ad esempio, i conversational AI chatbots utilizzano l'NLG per rispondere agli input in tempo reale.

L'NLP converte gli input in linguaggio naturale in dati, mentre l'NLG utilizza i dati per generare output in linguaggio naturale.

L'NLP fa parte del campo della linguistica computazionale, che studia come i computer analizzano e comprendono il linguaggio umano. L'NLP è la linguistica computazionale applicata nella pratica.



Lo sviluppo del deep learning e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ha reso possibile l'avanzamento dell'NLP per alimentare le numerose applicazioni di AI generativa che gestiscono la creazione di contenuti.