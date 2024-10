Che cos'è l'AI predittiva?

Le applicazioni di analytics predittiva implicano l'inserimento di dati strutturati come dati di vendita, valori dei sensori e registri finanziari in algoritmi di apprendimento automatico come la regressione o gli alberi decisionali per fornire analisi in tempo reale. Gli algoritmi analizzano le correlazioni storiche tra le variabili che hanno preceduto i risultati. Questi modelli informano i modelli quantitativi per prevedere gli eventi in nuove condizioni. La precisione continua a migliorare man mano che i modelli assimilano dati più pertinenti e puliti su orizzonti temporali più lunghi per perfezionare le correlazioni. Le previsioni diventano più affidabili all'aumentare dei successi.

Dal momento che fattori esterni possono influire, l'AI predittiva misura i risultati potenziali e non le certezze. Tuttavia, fare eccessivo affidamento sulle previsioni e trascurare il giudizio umano può comportare rischi di pregiudizi. La previsione dei comportamenti umani solleva inoltre questioni etiche e le organizzazioni dovrebbero evitare di affidarsi eccessivamente a queste previsioni.