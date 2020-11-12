La natural language understanding è un sottoinsieme dell'elaborazione del linguaggio naturale che utilizza l'analisi sintattica e semantica del testo e del discorso per determinare il significato di una frase. La sintassi si riferisce alla struttura grammaticale di una frase, mentre la semantica allude al significato previsto. L'NLU stabilisce anche un'ontologia rilevante: una struttura dati che specifica le relazioni tra parole e frasi. Sebbene gli umani lo facciano naturalmente durante una conversazione, la combinazione di queste analisi è necessaria affinché una macchina comprenda il significato previsto dei diversi testi.



La nostra capacità di distinguere tra omonimi e omofoni illustra bene le sfumature del linguaggio. Prendiamo ad esempio le seguenti due frasi:

Alice nuota contro la corrente. La versione corrente del report si trova nella cartella.

Nella prima frase, la parola "corrente" è un sostantivo. Il verbo che lo precede, nuotare, fornisce un contesto aggiuntivo al lettore, permettendoci di concludere che ci riferiamo al flusso d'acqua nell'oceano. La seconda frase usa la parola corrente, ma come aggettivo. Il nome che descrive, versione, indica più iterazioni di un report, consentendoci di determinare che ci riferiamo allo stato più aggiornato di un file.

Questi approcci sono comunemente utilizzati anche nel data mining per comprendere gli atteggiamenti dei consumatori. In particolare, l'analisi del sentiment consente ai marchi di monitorare più da vicino il feedback dei clienti, consentendo loro di creare cluster di commenti positivi e negativi sui social media e di monitorare i punteggi netti dei promotori. Esaminando i commenti con sentiment negativo, le aziende sono in grado di identificare e affrontare più rapidamente le potenziali aree problematiche all'interno dei loro prodotti o servizi.