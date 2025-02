Cos'è la generazione di testo?

Reti neurali ricorrenti (Recurrent Neural Networks, RNN): si tratta di una tipologia fondazionale di reti neurali, ottimizzata per l'elaborazione di dati sequenziali, come ad esempio delle sequenze di parole in frasi o paragrafi. Sono particolarmente indicate in attività che richiedono la comprensione di sequenze, il che li rende utili nelle prime fasi dello sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Tuttavia, le RNN si trovano ad affrontare problemi legati alle dipendenze a lungo termine tra testi estesi, una limitazione derivante dalla loro natura di elaborazione sequenziale. Man mano che le informazioni progrediscono lungo la rete, l'influenza iniziale degli input diminuisce, portando al problema "del gradiente di scomparsa" durante la retropropagazione, in cui gli aggiornamenti riducono e ostacolano la capacità del modello di mantenere connessioni a lunga sequenza. Incorporando tecniche di apprendimento per rinforzo si possono offrire strategie per mitigare questi problemi, fornendo paradigmi di apprendimento alternativi per rafforzare la memoria di sequenza e i processi decisionali in queste reti.5