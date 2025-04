Che cos'è la big data analytics?

L'analytics dei big data consente di scoprire tendenze, modelli e correlazioni in grandi quantità di dati non elaborati per aiutare gli analisti a prendere decisioni informate sui dati. Questo processo consente alle organizzazioni di utilizzare i dati in crescita esponenziale generati da diverse fonti, tra cui sensori Internet of Things (IoT), social media, transazioni finanziarie e dispositivi intelligenti per ricavare insight attuabili attraverso tecniche analitiche avanzate.

All'inizio degli anni 2000, i progressi nelle funzionalità software e hardware hanno reso possibile per le organizzazioni la raccolta e la gestione di grandi quantità di dati non strutturati. Grazie a questa esplosione di dati utili, le comunità open source hanno sviluppato framework di big data per memorizzare ed elaborare tali dati. Questi framework vengono utilizzati per lo storage distribuito e l'elaborazione di set di dati di grandi dimensioni in una rete di computer. Insieme ad altri strumenti e librerie, i framework di big data possono essere utilizzati per:

Modellazione predittiva tramite l'integrazione di intelligenza artificiale (AI) e algoritmi statistici

Analisi statistica per l'esplorazione approfondita dei dati e per scoprire modelli nascosti

Analisi "what-if" per simulare diversi scenari ed esplorare i potenziali risultati

Elaborazione di diversi set di dati, tra cui dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati provenienti da varie fonti.

Quattro metodi principali di analisi dei dati (descrittivo, diagnostico, predittivo e prescrittivo) vengono utilizzati per scoprire insight e modelli all'interno dei dati di un'organizzazione. Questi metodi facilitano una comprensione più profonda delle tendenze del mercato, delle preferenze dei clienti e di altre importanti metriche aziendali.