Una nuova era nella BI: superare la bassa adozione per rendere le decisioni intelligenti accessibili a tutti

Sebbene le dashboard tradizionali ci siano state utili, da sole non sono più sufficienti. Il mondo della BI si sta spostando verso strumenti integrati e personalizzati che comprendono ciò di cui ogni utente ha bisogno. Non si tratta solo di facilità d'uso; si tratta di rendere questi strumenti parti vitali dei processi decisionali quotidiani per tutti, non solo per chi ha competenze tecniche.

Tecnologie emergenti come AI generativa (gen AI) stanno potenziando gli strumenti BI con funzionalità che un tempo erano disponibili solo ai professionisti dei dati. Questi nuovi strumenti sono più adattabili e offrono esperienze di BI personalizzate che forniscono insight contestualmente rilevanti di cui gli utenti possono fidarsi e su cui possono agire immediatamente.

Ci stiamo allontanando dall'approccio unico dei dashboard tradizionali per passare a esperienze di analytics più dinamiche e personalizzate. Questi strumenti sono progettati per guidare gli utenti senza sforzo dalla data discovery al processo decisionale attuabile, migliorando la loro capacità di agire con fiducia sugli insight.