Che cos'è la governance dei dati?

Un framework di governance dei dati illustra le strutture e i processi di un'organizzazione per la gestione degli asset di dati critici.Definisce la proprietà e le responsabilità dei dati e specifica il modo in cui i dati devono essere gestiti per mantenere la sicurezza, la conformità e la qualità dei dati.

Non esiste un framework valido per tutti, in quanto essi tracciano in genere dei percorsi su misura per i sistemi e le fonti di dati, per i protocolli settoriali e le normative specifici di una data organizzazione.



I framework di governance dei dati riguardano di solito elementi come: