Il recente successo dei modelli linguistici di grandi dimensioni basati sull'intelligenza artificiale ha spinto il mercato a pensare in modo più ambizioso a come l'AI potrebbe trasformare molti processi aziendali. Tuttavia, consumatori e regolatori sono sempre più preoccupati per la sicurezza sia dei loro dati che dei modelli AI stessi. L'adozione sicura e diffusa dell'AI richiederà di abbracciare la governance dell'AI in tutto il ciclo di vita dei dati, al fine di fornire fiducia ai consumatori, alle imprese e alle autorità di regolamentazione. Ma come si presenta questa situazione?

Per la maggior parte, i modelli di intelligenza artificiale sono abbastanza semplici: assorbono i dati e poi apprendono i modelli da questi dati per generare un output. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) complessi, come ChatGPT e Google Bard, non fanno eccezione. Per questo motivo, quando cerchiamo di gestire e governare la distribuzione dei modelli AI, dobbiamo prima concentrarci sulla gestione dei dati su cui questi modelli vengono addestrati. Questa governance dei dati ci impone di comprendere l'origine, la sensibilità e il ciclo di vita di tutti i dati che utilizziamo. È la base di qualsiasi pratica di governance dell'AI ed è fondamentale per mitigare numerosi rischi aziendali.