Il mercato globale dell'AI generativa si sta avvicinando a un punto di svolta, con una valutazione di 8 miliardi di dollari e un CAGR stimato del 34,6% entro il 2030. Con oltre 85 milioni di posti di lavoro destinati a restare vacanti entro quel periodo, è necessario creare operazioni più intelligenti con AI e automazione al fine di fornire l'efficienza, l'efficacia e le esperienze che i leader aziendali e gli stakeholder si aspettano.

L'AI generativa presenta un'opportunità irresistibile per aumentare gli sforzi dei dipendenti e rendere l'azienda più produttiva. Ma man mano che i vertici aziendali ricercano soluzioni di AI generativa, si pongono sempre più domande: quali casi d'uso offriranno il maggior valore alla mia azienda? Quale tecnologia AI è più adatta alle mie esigenze? È sicura? È sostenibile? Come viene governata? E come posso assicurarmi che i miei progetti di AI abbiano successo?

Avendo lavorato per diversi anni con i foundation model, IBM Consulting, IBM Technology e IBM Research hanno sviluppato una visione concreta su cosa serve per trarre valore dall'implementazione responsabile dell'AI in tutta l'azienda.