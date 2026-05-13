La business transformation si svolgeva attraverso una serie di piccole vittorie. I sistemi venivano aggiornati a fasi e i processi miglioravano un workflow alla volta. Per un po' di tempo, queste patch e i programmi pilota hanno prodotto progressi reali.



L'era delle operazioni AI-native sta ora testando la rapidità con cui le organizzazioni possono passare oltre la sperimentazione incrementale.



Le strutture tradizionali fanno fatica a reggere il ritmo del cambiamento, creando colli di bottiglia e rallentando la crescita. Con l'aumento della complessità, l'innovazione nei modelli di business è diventata la sfida principale per i CEO.



La domanda non è più se l'AI rimodellerà le operazioni aziendali: lo ha già fatto. La sfida ora si evolve abbastanza rapidamente da poter sfruttare appieno il suo potenziale.



Nei prossimi tre anni, le organizzazioni che coglieranno l'opportunità dell'AI sbloccheranno insight, entreranno in nuovi mercati e accelereranno l'innovazione.



Man mano che queste organizzazioni scalano l'AI in tutta l'azienda, l'AI diventa il tessuto operativo stesso, collegando workflow, sistemi e domini in un'azienda intelligente e perfettamente integrata.