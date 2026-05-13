La business transformation si svolgeva attraverso una serie di piccole vittorie. I sistemi venivano aggiornati a fasi e i processi miglioravano un workflow alla volta. Per un po' di tempo, queste patch e i programmi pilota hanno prodotto progressi reali.
L'era delle operazioni AI-native sta ora testando la rapidità con cui le organizzazioni possono passare oltre la sperimentazione incrementale.
Le strutture tradizionali fanno fatica a reggere il ritmo del cambiamento, creando colli di bottiglia e rallentando la crescita. Con l'aumento della complessità, l'innovazione nei modelli di business è diventata la sfida principale per i CEO.
La domanda non è più se l'AI rimodellerà le operazioni aziendali: lo ha già fatto. La sfida ora si evolve abbastanza rapidamente da poter sfruttare appieno il suo potenziale.
Nei prossimi tre anni, le organizzazioni che coglieranno l'opportunità dell'AI sbloccheranno insight, entreranno in nuovi mercati e accelereranno l'innovazione.
Man mano che queste organizzazioni scalano l'AI in tutta l'azienda, l'AI diventa il tessuto operativo stesso, collegando workflow, sistemi e domini in un'azienda intelligente e perfettamente integrata.
La maggior parte delle compagnie aeree è vincolata a sistemi legacy. Riyadh Air traccia un percorso diverso, ridefinendo il viaggio aereo per il mondo digitale.
Riyadh Air collabora con IBM per riunire strategia, sistemi e dati in un unico modello operativo AI-native.
Orchestrando dati, decisioni e viaggi, Riyadh Air offre esperienze personalizzate che si adattano in tempo reale.
Riyadh Air trasforma la complessità in slancio, stabilendo un nuovo standard per le compagnie aeree moderne e le operazioni intelligenti.
Per tutte le promesse delle operazioni AI-native, pochi settori affrontano una necessità di evoluzione più urgente dell'aviazione, dove anche le più piccole inefficienze hanno un costo immediato e cumulativo.
Eppure, molte compagnie aeree si basano ancora su architetture che da tempo hanno bisogno di essere reinventate. I sistemi legacy rimangono un ostacolo principale alla modernizzazione, limitando l'innovazione proprio quando velocità e adattabilità contano di più.1
E troppo spesso, i progetti promettenti si arenano a causa di questi attriti operativi. I sistemi obsoleti si bloccano, le code si ingrossano e le informazioni si frammentano. I viaggiatori avvertono ogni punto dolente e, inevitabilmente, il loro viaggio inizia a perdere quota molto prima del decollo.
Riyadh Air è determinata a cambiare la situazione.
Mohamad Ali
Senior Vice President, IBM Consulting
In un settore caratterizzato da vincoli stringenti, Riyadh Air rompe con le convenzioni per offrire un modo di viaggiare più intelligente, veloce e intuitivo.
Nativo digitale. Basato sull'AI. Nato nel cloud. Modulare. Aperta per definizione: una compagnia aerea progettata come un'impresa digitale.
La tecnologia non è una funzione di supporto. È il fondamento, il modello operativo e il motore che sta alla base di ogni workflow e di ogni interazione con gli ospiti.
Fin dal primo giorno, Riyadh Air ha realizzato piattaforme progettate per scalare, adattarsi ed evolversi in base alla domanda. L'architettura accelera l'innovazione, consente un'interoperabilità senza soluzione di continuità e rafforza gli effetti di rete man mano che il valore si sposta all'interno dell'ecosistema.
Insieme, questi elementi plasmano un'esperienza di viaggio che risulta connessa e intuitiva dall'inizio alla fine.
Riyadh Air ha progettato il suo modello operativo AI-native da zero, libero da sistemi legacy e costruito per le esigenze dell'era digitale.
Ogni decisione progettuale ha messo in discussione presupposti di lunga data che hanno caratterizzato il settore aereo per un secolo.
Reimmaginare un settore su questa scala richiede prospettiva, riconoscimento dei modelli e la capacità di tradurre l'ambizione in un'esecuzione coordinata.
Per farlo, Riyadh Air si è rivolta a IBM.
La partnership ha unito la profonda esperienza industriale e tecnica di IBM® Consulting, un ampio ecosistema di partner e la potenza di orchestrazione di IBM Watsonx Orchestrate.
In qualità di strumento di orchestrazione e integrazione a supporto della visione AI di Riyadh Air, IBM Consulting ha coordinato 59 flussi di lavoro tra più di 60 partner (tra cui Adobe, Apple, FLYR e Microsoft) allineando strategia, IT ed esecuzione in un unico modello operativo.
IBM Institute for Business Value
La compagnia aerea digitale è stata costruita in modalità cloud-native e AI-native fin dall'inizio. Il suo fondamento operativo è watsonx, la piattaforma che sostiene il funzionamento dell'intelligence in tutta l'azienda.
Modelli, workflow e governance convergono, permettendo all'azienda di scalare mentre evolve, mantenendo al contempo l'insight strettamente collegato ai risultati.
watsonx Orchestrate coordina gli agenti AI specializzati che supportano i domini commerciali, operativi e di servizio in tutta la compagnia aerea.
IBM Consulting ha reso possibile questa orchestrazione implementando una piattaforma di integrazione del cloud ibrido costruita a partire da Azure Red Hat OpenShift e supportata da IBM Cloud Pak for Integration.
Con questa base, più agenti sono in grado di gestire il routing e completare attività complesse insieme, traducendo gli insight in risultati concreti a velocità operativa.
I dati contestuali ora si spostano continuamente su più di 75 sistemi attraverso oltre 1.800 integrazioni, portando ogni dominio in un flusso unificato di informazioni.
Il risultato è un tessuto di integrazione che permette a Riyadh Air di percepire, decidere e rispondere come un unico sistema, elevando sia l'esperienza degli ospiti che le prestazioni operative.
Quando le operazioni, i dati e le decisioni sono passati a Concert, Riyadh Air ha risposto con la precisione e l'intuizione di un equipaggio di volo di prim'ordine.
I sistemi anticipano ciò che accade dopo, i workflow rispondono in armonia e ogni azione si allinea a un unico scopo: offrire un'esperienza di viaggio che risulti fluida, senza sforzo e distintamente personale per ogni ospite. Invece di trattare le esperienze degli ospiti come una serie di transazioni isolate, lo standard Offer & Order permette alla compagnia aerea di gestire il viaggio degli ospiti come un marketplace, dove ogni scelta e ogni modifica sono coordinate dall'inizio alla fine.
Voli, alloggi, trasporti terrestri e ristorazione diventano un'esperienza fluida.
Un motore in tempo reale che crea, assegna un prezzo e fornisce offerte in modo dinamico durante il viaggio. I viaggiatori non sono più ancorati a un singolo momento dell'acquisto.
Gli assistenti AI gestiscono il lavoro di routine con una supervisione integrata, consentendo agli ingegneri, ai team delle operazioni e dei servizi di concentrarsi sui momenti che richiedono giudizio e attenzione.
Un concierge digitale riduce gli attriti del momento mentre collega gli strumenti dei dipendenti, garantendo che l'equipaggio operi da una fonte di verità condivisa.
Nel contact center, agenti AI coordinati tramite watsonx Orchestrate potenziano gli agenti umani per risolvere i problemi in modo più rapido e affidabile.
IBM ha realizzato il livello digitale dedicato ai clienti della compagnia aerea, inclusi il sito web, l'app mobile, gli strumenti di assistenza e la personalizzazione, basandosi su un'architettura AI-native.
L'AI ora informa le decisioni man mano che accadono, trasformando l'insight in un'azione consapevole del contesto. Le offerte si adattano al momento. Il servizio si adatta a ciascun viaggiatore. Le operazioni rispondono alle variazioni delle condizioni.
Gli insight non rimangono più inattivi nelle dashboard. L'AI li mette al lavoro, fornendo raccomandazioni, soluzioni e interazioni personalizzate proprio quando sono più importanti.
Quell'intelligenza guida l'automazione, risolvendo i problemi prima ancora che emergano e coordinando le operazioni senza interventi manuali.
Con l'intelligenza che guida le decisioni e l'automazione che amplifica l'impatto, Riyadh Air mantiene un nucleo pulito supportato da un'architettura modulare, una struttura che assorbe nuove funzionalità e resta pronta per il futuro.
Riyadh Air è molto più di una nuova compagnia aerea. Dimostra cosa diventa possibile quando un'azienda viene progettata per funzionare come un unico sistema intelligente in cui scalabilità, velocità e coordinamento sono integrati sin dall'inizio.
La complessità non è più qualcosa da gestire. È orchestrata in modo vantaggioso. L'organizzazione si sposta con precisione, rispondendo rapidamente e mantenendo il controllo durante la crescita.
Riyadh Air è sulla buona strada per diventare il primo vettore a servizio completo che opera interamente su base Offer & Order, supportato da uno stack nativo digitalmente che rende l'innovazione ripetibile.
Ispirato al meglio dell'e-commerce, il modello ridefinisce il modo in cui i viaggi vengono creati, personalizzati e consegnati, con la facilità e la flessibilità che i viaggiatori si aspettano dalle principali piattaforme digitali mondiali nell'aviazione a servizio completo.
Adam Boukadida
Chief Financial Officer, Riyadh Air
Man mano che la compagnia aerea si espande, la piattaforma si evolve con essa. Nuovi partner e funzionalità si integrano senza intaccare la stabilità del sistema.
I dipendenti hanno la possibilità di trasformare la loro passione per i viaggi in un mestiere. I viaggi si svolgono con uno scopo preciso. Sono personali, fluidi e ben connessi.
Ecco cosa accade quando l'intelligence è incorporata al centro del sistema. Quando l'architettura supporta l'ambizione. Quando la tecnologia non solo permette le operazioni, ma le rimodella continuamente.
Con un'architettura moderna, un ecosistema in espansione e l'intelligenza incorporata nel suo nucleo, Riyadh Air non si sta semplicemente preparando per il futuro dell'aviazione.
Lo sta ridefinendo: come piattaforma, come esperienza e come nuovo standard di riferimento per il futuro delle compagnie aeree a servizio completo.
1 The CEO’s Guide to Generative AI. IBM Institute for Business Value. What you need to know and do to win with transformative technology. Seconda edizione. Gennaio 2025. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/it-it/report/ceo-generative-ai-book
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.
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