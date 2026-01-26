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Gli elementi essenziali della qualità dei dati

Come possono le organizzazioni fidarsi davvero dei dati che guidano le loro decisioni? Questa settimana Techsplainers analizza i fondamenti della qualità dei dati, dall’affidabilità e observability ai dark data e alle dimensioni che definiscono le informazioni affidabili, per mostrare come pratiche più intelligenti di gestione dei dati possano generare risultati aziendali più solidi.

Qualità dei dati:

  • Episodio 081: Cos'è la qualità dei dati?
  • Episodio 082: Cosa sono le dimensioni della qualità dei dati?
  • Episodio 082: Cos'è l'affidabilità dei dati?
  • Episodio 084: Cos'è la data observability?
  • Episodio 085: Cosa sono i dark data?

Qualità dei dati

Episodio 081 |

Cos'è la qualità dei dati?

Voce: Mimi Sun Longo

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Codice blu su sfondo nero
Cos'è la qualità dei dati?
Foto del 1948 di un array rettangolare di componenti elettrici del Selective Sequence Electronic Calculator
Cosa sono le dimensioni della qualità dei dati?
Server in una stanza
Cos'è l'affidabilità dei dati?
Motivo geometrico di quadrati in colori scuri
Cos'è la data observability?
Uomo con occhiali che riflettono grafici
Che cosa sono i dark data?
Rendering 3D di più forme piatte con il logo "THINK" allineato

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Codifica AI:

  • Episodio 080: Cosa significano gli LLM per il codice nel futuro dello sviluppo software
  • Episodio 079: Cos'è la modernizzazione COBOL?
  • Episodio 078: Cos'è il codice legacy?
  • Episodio 077: Documentazione del codice con l'AI: benefici e consigli utili
  • Episodio 076: Cos'è il refactoring del codice?

Integrazione:

  • Episodio 075: Esempi e casi d'uso di iPaaS
  • Episodio 074: Cos'è iPaaS (integration platform as a service)?
  • Episodio 073: Cos'è l'integrazione delle applicazioni aziendali?
  • Episodio 072: Cos'è l'integrazione EDI?
  • Episodio 071: Cos'è l'electronic data interchange (EDI)?

 
Cosa significano gli LLM per il futuro dello sviluppo software

Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Cos'è la modernizzazione COBOL?

Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Che cos'è il codice legacy?

Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Documentazione del codice con l'AI: benefici e consigli utili

Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Che cos'è il refactoring del codice?

Voce: Erika Russi

Esempi e casi d'uso dell'iPaaS

Voce: Dan Segal | Autori: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Che cos'è iPaaS (integration-platform-as-a-service)?

Voce: Dan Segal | Autori: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Cos'è l'integrazione delle applicazioni aziendali?

Voce: Dan Segal | Autori: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Cos'è l'integrazione EDI?

Voce: Dan Segal | Autori: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Cos'è l'EDI (Electronic Data Interchange)?

Voce: Dan Segal | Autori: Dan Nosowitz, Michael Goodwin

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Agentic AI

Miniatura di Techsplainers - cos'è l'agentic AI?
Voce: Alice Gomstyn | Autori: Cole Stryker
Miniatura di Techsplainers: cosa sono gli agenti AI?
Voce: Alice Gomstyn | Autori: Anna Gutowska
Miniatura di Techsplainers - agenti AI e assistenti AI a confronto
Voce: Alice Gomstyn | Autori: Charlotte Hu, Amanda Downie, Matthew Finio,
Miniatura di Techsplainers - tipi di agenti AI
Voce: Alice Gomstyn | Autori: Cole Stryker
Miniatura di Techsplainers - cos'è l'architettura agentica?
Voce: Alice Gomstyn
Miniatura del podcast IBM Think per l'episodio 7.031 - Cos'è un sistema multi-agente?
Voce: Alice Gomstyn | Autori: Anna Gutowska
Miniatura del podcast IBM Think per l'episodio 7.032 - "Cos'è la collaborazione multi-agente?"
Voce: Alice Gomstyn | Autori: Shalini Harkar

Componenti degli agenti AI

Quali sono i componenti degli agenti AI?
Voce: Selma Pacheco | Autori: Cole Stryker
Cosa sono la percezione degli agenti AI e la pianificazione degli agenti AI?
Voce: Selma Pacheco | Autori: Cole Stryker
Che cosa sono la memoria degli agenti AI e il ragionamento agentico?
Voce: Selma Pacheco | Autori: Cole Stryker, Rina Diane Caballar
Che cos'è il tool calling?
Voce: Selma Pacheco | Autori: Cole Stryker
Che cosa sono la comunicazione degli agenti AI e l’apprendimento degli agenti AI?
Voce: Selma Pacheco | Autori: Cole Stryker, Ivan Belcic
Che cos'è un agente con riflessi semplici?
Voce: Matt Finio | Autori: Cole Stryker
Cos'è un agente riflessivo basato su modello?
Voce: Matt Finio | Autori: Cole Stryker, Ivan Belcic
Cos'è un agente basato su obiettivi?
Voce: Matt Finio | Autori: David Zax
Cos'è un agente basato su utility?
Voce: Matt Finio | Autori: Cole Stryker, Ivan Belcic
Cosa sono gli agenti AI gerarchici?
Voce: Matt Finio | Autori: Ivan Belcic, Cole Stryker

Integrazione

Cos'è l'EDI (Electronic Data Interchange)?
Voce: Dan Segal | Autori: Dan Nosowitz, Michael Goodwin
Cos'è l'integrazione EDI?
Voce: Dan Segal | Autori: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
Cos'è l'integrazione delle applicazioni aziendali?
Voce: Dan Segal | Autori: Nick Gallagher, Michael Goodwin
Che cos'è iPaaS (integration-platform-as-a-service)?
Voce: Dan Segal | Autori: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Esempi e casi d'uso dell'iPaaS
Voce: Dan Segal | Autori: Nick Gallagher, Michael Goodwin

Hybrid cloud

Cos’è il cloud ibrido?
Voce: Daniela Baez | Autori: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Cos'è l'infrastruttura cloud?
Voce: Daniela Baez | Autori: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Cos'è la virtualizzazione?
Voce: Daniela Baez | Autori: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Che cos'è il multicloud?
Voce: Daniela Baez
Cos'è lo storage cloud?
Voce: Daniela Baez | Autori: Stephanie Susnjara, Ian Smalley

Codifica AI

Cosa significano gli LLM per il futuro dello sviluppo software
Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Cos'è la modernizzazione COBOL?
Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Che cos'è il codice legacy?
Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Documentazione del codice con l'AI: benefici e consigli utili
Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Che cos'è il refactoring del codice?
Voce: Erika Russi

Cybersecurity

Miniatura di Techsplainers - cos'è una violazione dei dati?
Voce: Bryan Clark | Autori: Matthew Kosinski
Miniatura Techsplainers - cos'è l'ingegneria sociale?
Voce: Bryan Clark
Miniatura di Techsplainers - cos'è il phishing?
Voce: Bryan Clark | Autori: Matthew Kosinski
Miniatura di Techsplainers - Parte 1: Cos'è il ransomware?
Voce: Bryan Clark | Autori: Matthew Kosinski
Miniatura di Techsplainers - Parte 2: Cos'è il ransomware?
Voce: Bryan Clark | Autori: Matthew Kosinski
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'autenticazione?
Voce: Bryan Clark | Autori: Matthew Kosinski
Miniatura di Techsplainers - Cos'è la gestione degli accessi?
Voce: Bryan Clark | Autori: Matthew Kosinski, Jim Holdsworth

Dati per l'AI

Miniatura di Techsplainers - cos'è un'architettura dei dati?
Voce: Matt Finio | Autori: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Miniatura di Techsplainers - Cos'è un data lake?
Voce: Matt Finio | Autori: Matthew Kosinski
Panoramica di Techsplainers - Cos'è una data lakehouse?
Voce: Matt Finio | Autori: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Miniatura di Techsplainers - Cos'è il data fabric?
Voce: Matt Finio | Autori: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Anteprima Techsplainers - Cos'è la gestione della qualità dei dati?
Voce: Matt Finio
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'integrità dei dati?
Voce: Matt Finio | Autori: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'accuratezza dei dati?
Voce: Matt Finio

DevOps

Miniatura di Techsplainers - Parte 1: Cos'è DevOps?
Voce: Dan Segal | Autori: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Miniatura di Techsplainers - Parte 2: Cos'è DevOps?
Voce: Dan Segal | Autori: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'integrazione continua?
Voce: Dan Segal | Autori: Chrystal R. China, Michael Goodwin
Miniatura di Techsplainers - Cos'è il continuous delivery?
Voce: Dan Segal
Anteprima di Techsplainers - Cosa sono i test continui?
Voce: Dan Segal

Altri episodi

AI generativa

Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'AI generativa?
Voce: Amanda Downie | Autori: Cole Stryker, Mark Scapicchio
Anteprima di Techsplainers - Cosa sono i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)?
Voce: Amanda Downie | Autori: Cole Stryker
Miniatura di Techsplainers - Cosa sono i modelli linguistici visivi (VLM)?
Voce: Amanda Downie
Anteprima di Techsplainers - Cos'è la retrieval augmented generation (RAG)?
Voce: Amanda Downie | Autori: Ivan Belcic
Miniatura di Techsplainers - Cos'è il vibe coding?
Voce: Amanda Downie

Machine learning

Miniatura Techsplainers - Cos'è il machine learning?
Voce: Anna Gutowska | Autori: Dave Bergmann
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'apprendimento supervisionato?
Voce: Anna Gutowska | Autori: Ivan Belcic, Cole Stryker
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'apprendimento non supervisionato?
Voce: Anna Gutowska
Techsplainers thumbnail - Cos'è l'apprendimento semi-supervisionato?
Voce: Anna Gutowska | Autori: Dave Bergmann
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'apprendimento per rinforzo?
Voce: Anna Gutowska | Autori: Jacob Murel, Eda Kavlakoglu

AI MLOps

Miniatura di Techsplainers - Parte 1: Cos'è MLOps?
Voce: Ian Smalley | Autori: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura di Techsplainers - Parte 2: Cos'è MLOps?
Voce: Ian Smalley | Autori: Tim Mucci, Cole Stryker
Anteprima di Techsplainers - Cos'è una pipeline di machine learning?
Voce: Ian Smalley | Autori: Ivan Belcic, Cole Stryker
Miniatura di Techsplainers - Cos'è la gestione del ciclo di vita dell'AI?
Voce: Ian Smalley | Autori: Kazuaki Ishizaki
Miniatura di Techsplainers - Cos'è la distribuzione del modello?
Voce: Ian Smalley | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Techsplainers thumbnail - Cos'è l'etichettatura dei dati?
Voce: Ian Smalley
Miniatura di Techsplainers - Cos'è AutoML?
Voce: Ian Smalley | Autori: Ivan Belcic, Cole Stryker

Observability

Miniatura di Techsplainers - cos'è l'observability?
Voce: PJ Hagerty
Miniatura di Techsplainers - Tre pilastri dell'observability
Voce: PJ Hagerty | Autori: Chrystal R. Cina
Miniatura di Techsplainers - observability e monitoraggio a confronto
Voce: PJ Hagerty | Autori: Chrystal R. Cina
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'observability di rete?
Voce: PJ Hagerty | Autori: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'observability di rete?
Voce: PJ Hagerty | Autori: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Miniatura di Techsplainers - Cos'è l'observability del SRE?
Voce: PJ Hagerty | Autori: Chrystal R. China
Miniatura di Techsplainers - Cos'è la full stack observability?
Voce: PJ Hagerty | Autori: Jim Holdsworth, Annie Badman

Quantum computing

Miniatura di Techsplainers - Parte 1: Cos'è il quantum computing?
Voce: Ian Smalley | Autori: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura di Techsplainers - Parte 2: Cos'è il quantum computing?
Voce: Ian Smalley | Autori: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura di Techsplainers - Parte 3: Cos'è il quantum computing?
Voce: Ian Smalley | Autori: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura di Techsplainers - Parte 1: Cos'è un qubit?
Voce: Ian Smalley | Autori: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura di Techsplainers - Parte 2: Cos'è un qubit?
Voce: Ian Smalley | Autori: Josh Schneider, Ian Smalley

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