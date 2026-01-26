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Come possono le organizzazioni fidarsi davvero dei dati che guidano le loro decisioni? Questa settimana Techsplainers analizza i fondamenti della qualità dei dati, dall’affidabilità e observability ai dark data e alle dimensioni che definiscono le informazioni affidabili, per mostrare come pratiche più intelligenti di gestione dei dati possano generare risultati aziendali più solidi.
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Voce: Erika Russi | Autori: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
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Voce: Dan Segal | Autori: Nick Gallagher, Michael Goodwin
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