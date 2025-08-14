Cos'è AgentOps?

Con un valore stimato di circa 5 miliardi di dollari nel 2024, si prevede che il mercato degli agenti AI crescerà fino a circa 50 miliardi di dollari entro il 2030.1 Tuttavia, via via che sempre più aziende creano agenti AI per semplificare e automatizzare i workflow, emergono nuove sfide nel monitoraggio del comportamento di tali agenti AI, per garantire che funzionino come previsto. AgentOps è un insieme di best practice emergenti, definito in modo approssimativo, per la valutazione delle prestazioni degli agenti, che si basa su precetti stabiliti nei campi correlati di DevOps (che ha standardizzato la distribuzione del software) e MLOps (che ha fatto lo stesso per i modelli di machine learning).

Tuttavia, gestire gli agenti non è così semplice come creare software tradizionali o persino modelli AI. I sistemi "agentici" sono complessi e dinamici e coinvolgono essenzialmente software che ha una mente propria. Gli agenti agiscono in modo autonomo, concatenano le attività, prendono decisioni e si comportano in modo non deterministico. L'idea alla base di AgentOps è introdurre l'osservabilità e l'affidabilità in un ambito che potrebbe essere caotico, consentendo agli sviluppatori di guardare nella black box delle interazioni degli agenti e del comportamento degli altri agenti.

Non esiste un singolo strumento per gestire AgentOps, quanto piuttosto un intero ecosistema; uno studio recente ha scoperto 17 strumenti su Github e altri repository di codice rilevanti per la pratica, da Agenta a LangSmith, fino a Trulens (uno strumento AgentOps dal nome ambizioso si chiama, semplicemente, "AgentOps"). Questi strumenti in genere forniscono supporto al framework di agenti preferito dagli sviluppatori, che si tratti di watsonx Agents di IBM o di Agents SDK di OpenAI. In questo spazio frenetico sono emerse molte piattaforme e framework, tra cui AutoGen, LangChain e CrewAI (quest'ultimo ottimizzato per l'orchestrazione di sistemi multi-agente).