Che cos'è il protocollo A2A (Agent2Agent)?

Autori

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Il protocollo Agent2Agent (A2A) è un protocollo di comunicazione per Agente AI, inizialmente introdotto da Google nell'aprile 2025. Questo protocollo aperto è progettato per sistemi multiagente, consentendo l'interoperabilità tra Agente AI di vari fornitori o quelli creati utilizzando diversi framework di Agente AI.

A2A è uno standard aperto per la comunicazione con agenti di intelligenza artificiale, simile all'Agent Communication Protocol (ACP) introdotto dal BeeAI di IBM. Mentre i precedenti framework di orchestrazione degli agenti come CrewAI e LangChain automatizzavano i flussi di lavoro multiagente all'interno dei propri ecosistemi, il protocollo A2A funge da livello di messaggistica che consente a questi agenti di «parlare» tra loro nonostante le loro distinte architetture agentiche.

Think di A2A come a un linguaggio comune o a un traduttore universale per ecosistemi di agenti. Ha lo scopo di abbattere i silos, migliorando l'interoperabilità degli agenti.

Il protocollo A2A è stato inizialmente lanciato da Google e altri partner tecnologici sotto la piattaforma cloud di Google nell'aprile 2025.1 Ora è ospitato dalla Linux Foundation come progetto open source Agent2Agent (A2A).2

Qual è la differenza tra MCP e A2A?

Introdotto in precedenza da Anthropic nel 2024, il Model Context Protocol (MCP) funge da livello di standardizzazione per consentire alle applicazioni di intelligenza artificiale di comunicare efficacemente con servizi esterni, come le API (application programming interface), le fonti di dati, le funzioni predefinite e altri strumenti. Nel frattempo, il protocollo A2A si concentra sulla collaborazione tra agenti, facilitando la comunicazione tra Agente AI.

Entrambi i protocolli sono pensati per completarsi a vicenda. Ad esempio, un retail potrebbe avere il proprio inventario agente che utilizza MCP per interagire con i database che memorizzano informazioni sui prodotti e sui livelli di scorte. Se l'agente di inventario rileva prodotti in esaurimento, avvisa un addetto agli ordini interno, che quindi utilizza A2A per comunicare con gli agenti dei fornitori esterni ed effettuare ordini.

Componenti architettonici principali del protocollo A2A

Il protocollo Agent2Agent è costituito da diversi elementi costitutivi per le interazioni tra agenti:

  • Cliente A2A (cliente agente)

  • Server A2A (agente remoto)

  • Carta agente

  • Attività

  • Messaggio

  • Artefatto

  • Parte

Client A2A (agente client)

Il client A2A, noto anche come client agent, può essere un'app, un servizio o un altro Agente AI che delega le richieste agli agenti remoti. Utilizza il protocollo Agent2Agent per avviare la comunicazione.

Server A2A (agente remoto)

Il server A2A, chiamato anche agente remoto, accetta le richieste, elabora le attività e risponde con aggiornamenti di stato o risultati. Espone un endpoint HTTP compatibile con il protocollo Agent2Agent.

Carta agente

Questo file JSON delinea agentic AI metadati e può essere accesso tramite un URL. Contiene informazioni di base su un agente, tra cui nome, descrizione, versione, URL dell'endpoint del servizio, modalità o tipi di dati supportati e requisiti di autenticazione.

Le carte agente sono simili alle schede modello per modelli in linguaggio ampio (LLM). Inoltre pubblicizzano le funzionalità e le competenze di un agente, fungendo da biglietto da visita, curriculum o profilo LinkedIn che consente agli agenti di scoprirsi.

Attività

Un'attività rappresenta un'unità di lavoro necessaria per soddisfare una richiesta. Ha un ID univoco e procede attraverso un ciclo di vita di stati definiti (inviato, in esecuzione, input richiesto, completato, fallito). Le attività sono utili per l'elaborazione in più turni o per la collaborazione di lunga durata da agente a agente.

Messaggio

Come unità fondamentale della comunicazione, un messaggio rappresenta un singolo scambio o una svolta in una conversazione. Contiene una o più parti che contengono il contenuto effettivo.

I messaggi trasmettono risposte, contesto, istruzioni, prompt, domande, risposte e aggiornamenti di stato. A seconda del mittente, a ogni messaggio è associato un ruolo, che può essere un ruolo agente per i messaggi inviati dal server o un ruolo utente per i messaggi inviati dal client.

Artefatto

Un artefatto è un prodotto tangibile generato dal server A2A come risultato del proprio lavoro. Può essere un documento, un'immagine, un foglio di calcolo o qualsiasi altro risultato finale. Come i messaggi, gli artefatti sono costituiti da una o più parti e possono essere trasmessi in streaming in modo incrementale.

Articolo

Una parte è una parte di contenuto all'interno di un messaggio o di un artefatto. Le parti hanno vari tipi in base ai dati che trasportano. Un TextPart è un contenitore per il testo, un FilePart rappresenta i file e un DataPart comprende dati JSON (JavaScript Object Notation) strutturati.

Agenti AI

5 tipi di agenti AI: funzioni autonome e applicazioni nel mondo reale

Scopri come l'AI basata sugli obiettivi e sulle utilità si adatta ai workflow e agli ambienti complessi.
Sviluppa, distribuisci e monitora gli agenti AI

Come funziona il protocollo A2A

Il protocollo A2A segue una configurazione del modello client-server con un workflow in tre fasi:

  1. Discovery
  2. Autenticazione
  3. Comunicazione

Discovery

Il flusso di lavoro A2A inizia quando un'entità (un utente umano o un altro Agente AI) avvia una richiesta all'agente cliente. Ad esempio, un utente potrebbe chiedere assistenza nella pianificazione di un viaggio o un Agente AI effettua un ordine per un articolo in esaurimento in un retail store.

Un agente cliente procede quindi con il processo di scoperta, cercando agenti remoti e recuperando le loro carte agente per determinare la soluzione migliore per l'attività.

Autenticazione

Una volta che l'agente client identifica un agente remoto in grado di svolgere l'attività designata, passa attraverso l'autenticazione in base allo schema di sicurezza indicato nella scheda dell'agente. A2A supporta schemi di sicurezza allineati alle specifiche OpenAPI, come chiavi API, OAuth 2.0 e OpenID Connect Discovery.

Quando l'agente client è stato autenticato con successo, l'agente remoto è responsabile dell'autorizzazione e della concessione delle autorizzazioni di controllo degli accessi.

Comunicazione

La comunicazione inizia con l'invio di un'attività da parte di un agente client all'agente remoto scelto. La comunicazione tra agenti avviene tramite HTTPS per un trasporto sicuro, con JSON-RPC (Remote Procedure Call) 2.0 come formato per lo scambio di dati.

L'agente remoto elabora quindi l'attività. Se richiede maggiori informazioni, avvisa l'agente cliente chiedendo ulteriori dettagli. Una volta completata l'attività, l'agente remoto invia un messaggio all'agente client insieme a tutti gli artefatti generati.

A2A fornisce anche caratteristiche per attività più complesse che non possono essere completate immediatamente, come quelle che esigono l'intervento umano o che richiedono più passaggi. Nel caso di attività di lunga durata che richiedono ore o giorni o se un agente client viene disconnesso, il protocollo A2A consente aggiornamenti asincroni tramite notifiche push inviate a un webhook sicuro fornito dal cliente. Per output grandi o lunghi o aggiornamenti continui dello stato, il protocollo A2A supporta lo streaming in tempo reale utilizzando eventi inviati dal server (SSE).

Benefici del protocollo A2A

Il protocollo Agent2Agent offre questi vantaggi per la comunicazione tra agenti all'interno di sistemi di AI reali:

  • Privacy

  • Integrazione perfetta

  • Security

Privacy

Il protocollo tratta l'agentic AI come agenti opachi. Questa opacità significa che gli agenti autonomi possono collaborare senza dover rivelare il loro funzionamento interno, come la memoria interna, la logica proprietaria o particolari implementazioni di strumenti. Ciò contribuisce a preservare la privacy dei dati e la proprietà intellettuale.

Integrazione perfetta

A2A si basa su standard consolidati, tra cui HTTP, JSON-RPC e SSE. Ciò facilita l'adozione del protocollo per le aziende e aiuta a garantire la compatibilità con il loro stack tecnologico attuale.

Sicurezza

Il protocollo Agent2Agent è stato progettato pensando alla sicurezza. Supporta meccanismi di autenticazione e autorizzazione di livello aziendale e consente lo scambio sicuro di informazioni.

Il futuro di A2A

A2A è ancora nelle sue fasi iniziali, quindi le organizzazioni possono aspettarsi miglioramenti man mano che il protocollo matura. Tra questi miglioramenti vi sono l'inclusione formale di schemi di autorizzazione e credenziali opzionali nelle schede agente, un metodo per il controllo dinamico di competenze impreviste o non supportate, il supporto per la negoziazione dinamica dell'esperienza utente (UX) all'interno delle attività (come l'aggiunta di audio o video nel bel mezzo di una conversazione) e il miglioramento dei metodi di notifica push e dell'affidabilità dello streaming.3

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di A2A per apprendere i concetti chiave, approfondire le specifiche del protocollo, esplorare i tutorial Python e scaricare i kit di sviluppo software (SDK). A2A ha anche un sito Github per esempi di codice e demo.

    Note a piè di pagina

    1 Annuncio del protocollo Agent2Agent (A2A), Google for Developers, 9 aprile 2025

    2 Linux Foundation lancia il progetto del protocollo Agent2Agent per abilitare una comunicazione sicura e intelligente tra Agente AI, Linux Foundation, 23 giugno 2025

    3 What's next, progetto A2A su GitHub, consultato il 14 luglio 2025