A2A è ancora nelle sue fasi iniziali, quindi le organizzazioni possono aspettarsi miglioramenti man mano che il protocollo matura. Tra questi miglioramenti vi sono l'inclusione formale di schemi di autorizzazione e credenziali opzionali nelle schede agente, un metodo per il controllo dinamico di competenze impreviste o non supportate, il supporto per la negoziazione dinamica dell'esperienza utente (UX) all'interno delle attività (come l'aggiunta di audio o video nel bel mezzo di una conversazione) e il miglioramento dei metodi di notifica push e dell'affidabilità dello streaming.3

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di A2A per apprendere i concetti chiave, approfondire le specifiche del protocollo, esplorare i tutorial Python e scaricare i kit di sviluppo software (SDK). A2A ha anche un sito Github per esempi di codice e demo.