L'intelligenza artificiale (AI) ha trasformato il modo in cui le macchine interagiscono con il mondo, consentendo loro di percepire, ragionare e agire in modo intelligente. Al centro di molti sistemi di intelligenza artificiale ci sono agenti intelligenti, entità autonome che prendono decisioni ed eseguono attività in base al loro ambiente.



Questi agenti possono variare da semplici sistemi basati su regole a sistemi di apprendimento avanzati basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che si adattano e migliorano nel tempo.

Gli agenti AI sono classificati in base al loro livello di intelligenza, ai processi decisionali e al modo in cui interagiscono con l'ambiente circostante per raggiungere i risultati desiderati. Alcuni agenti operano esclusivamente secondo regole predefinite, mentre altri utilizzano algoritmi di apprendimento per perfezionare il proprio comportamento.

Esistono cinque tipi principali di agenti AI: agenti con riflessi semplici, agenti con riflessi basati su modelli, agenti basati su obiettivi, agenti basati sull'utilità e agenti di apprendimento. Ogni tipo ha punti di forza e applicazioni distinti, che vanno dai sistemi automatizzati di base ai modelli AI altamente adattabili.



Tutti e cinque i tipi possono essere distribuiti insieme come parte di un sistema multiagente, in cui ogni agente è specializzato nella gestione della parte del compito per la quale è più adatto.