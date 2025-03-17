Man mano che i sistemi AI diventano più complessi, emerge l'esigenza di agenti gerarchici. Questi agenti sono progettati per suddividere i problemi complessi in sottocompiti più piccoli e gestibili, rendendo più facile la gestione di problemi complessi negli scenari del mondo reale. Gli agenti di livello superiore si concentrano su obiettivi generali, mentre gli agenti di livello inferiore gestiscono compiti più specifici.
Un'orchestrazione AI che integra i diversi tipi di agenti AI può creare un sistema multiagente altamente intelligente e adattivo in grado di gestire attività complesse in più domini.
Un sistema simile può funzionare in tempo reale, rispondendo ad ambienti dinamici e migliorando continuamente le sue prestazioni in base alle esperienze passate.
Ad esempio, in una fabbrica intelligente, un sistema di gestione intelligente potrebbe coinvolgere agenti autonomi riflessivi che gestiscono l'automazione di base rispondendo agli input dei sensori con regole predefinite. Questi agenti aiutano a garantire che i macchinari reagiscano istantaneamente ai cambiamenti ambientali, come lo spegnimento di un nastro trasportatore se viene rilevato un rischio per la sicurezza.
Contemporaneamente, gli agenti con riflessi basati su modelli mantengono un modello interno del mondo, tracciando lo stato interno delle macchine e regolando le loro operazioni in base alle interazioni passate, ad esempio riconoscendo l'esigenza di effettuare la manutenzione prima che si verifichi un guasto.
A un livello superiore, gli agenti basati su obiettivi determinano gli obiettivi specifici della fabbrica, come l'ottimizzazione dei programmi di produzione o la riduzione degli sprechi. Questi agenti valutano le possibili azioni per determinare il modo più efficace per raggiungere i loro obiettivi.
Gli agenti basati sull'utilità perfezionano ulteriormente questo processo prendendo in considerazione fattori multipli, come il consumo energetico, l'efficienza dei costi e la velocità di produzione, selezionando azioni che massimizzano l'utilità prevista.
Infine, gli agenti di apprendimento migliorano continuamente le operazioni di fabbrica attraverso l'apprendimento per rinforzo e il machine learning (ML). Analizzano i modelli di dati, adattano i workflow e suggeriscono strategie innovative per ottimizzare l'efficienza della produzione.
Integrando tutti e 5 i tipi di agenti AI, questa orchestrazione alimentata dall'AI migliora i processi decisionali, semplifica l'allocazione delle risorse e riduce al minimo l'intervento umano, portando a un sistema industriale più intelligente e autonomo.
Con la continua evoluzione dell'agentic AI, i progressi nell'AI generativa (gen AI) miglioreranno le funzionalità degli agenti AI in vari settori. I sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più abili nella gestione di casi d'uso complessi e nel migliorare le esperienze dei clienti.
Che si tratti di e-commerce, sanità o robotica, gli agenti AI ottimizzano i workflow, automatizzano i processi e consentono alle organizzazioni di risolvere i problemi in modo più rapido ed efficiente.