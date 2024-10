Ecco sei tendenze del servizio clienti basate sull'AI che contribuiranno a fornire un servizio clienti migliore durante l'intero percorso del cliente.

Formazione del team del servizio clienti basata sull'AI generativa

Lo sviluppo di tutte le risorse professionali beneficerà di una formazione personalizzata basata sulla AI generativa, ma la formazione per il servizio clienti vedrà benefici specifici. Poiché i problemi possono variare da cliente a cliente, gli operatori del servizio clienti dovranno rimanere agili nell'assistere i clienti. Utilizzando l'AI generativa per addestrare scenari unici che potrebbero verificarsi in situazioni reali, i rappresentanti saranno più abili nel gestire qualsiasi problema del cliente si presenti.

Personalizzazione basata sull'AI

Le organizzazioni che cercano di aumentare la soddisfazione dei clienti dovrebbero cercare di soddisfare le loro esigenze prima che si verifichi un problema. Ad esempio, un'organizzazione può utilizzare l'AI per inviare e-mail personalizzate ai nuovi clienti, spiegando i vantaggi e gli usi dei loro nuovi prodotti in base al profilo del cliente.

Script per chiamate dell'AI generativa

Le organizzazioni stanno creando sempre più la possibilità per gli agenti di interagire direttamente con le applicazioni tecnologiche per fornire assistenza istantanea ai clienti. Alcuni clienti vorranno ancora parlare con un essere umano, ma gli agenti del servizio clienti presso i call center sono sempre più aiutati da da script e workflow generati dall'AI generativa in grado di aggiornarsi in tempo reale. In questo modo, gli operatori dell'assistenza clienti hanno a disposizione informazioni aggiornate, che consentono loro di risolvere con sicurezza i problemi dei clienti.

Bot di AI conversazionale

I chatbot tradizionali, sebbene utili, sono un po' limitati dagli script statici su cui sono programmati. I bot di AI conversazionale saranno in grado di reagire meglio agli input dei clienti e di aggiornarli in tempo reale con nuove informazioni. Questi bot si avvicinano alla sensazione di interazione umana e hanno maggiori probabilità di aiutare efficacemente i clienti. Offriranno un'esperienza più coinvolgente e personalizzata per i clienti che preferiscono gli strumenti self-service.

Insight basati sull'AI dai dati dei clienti

L'AI eccelle nel trovare schemi nei dati che gli esseri umani impiegherebbero troppo tempo a scoprire o che potrebbero altrimenti passare inosservati. Le organizzazioni possono utilizzare l'AI per analizzare la cronologia completa dell' esperienza del cliente omnicanale, dalle trascrizioni delle chiamate all'assistenza clienti, dalle e-mail, dai post sui social media e sui forum e dalle piattaforme di gestione della relazione con il cliente (CRM) per prendere decisioni più intelligenti. L'AI può anche informare se i clienti utilizzano ripetutamente il prodotto in modo improprio: in questo caso, l'organizzazione può creare istruzioni più specifiche che avvertano di non utilizzare la soluzione in modo errato.

Domande frequenti basate sull'AI generativa (FAQ)

Le organizzazioni non possono più redigere FAQ basate sulle proprie conoscenze e dimenticare di aggiornarle per mesi o anni. Nel nostro mondo frenetico, le FAQ devono essere aggiornate costantemente in modo che riflettano nuovi problemi o utilizzi della soluzione. Le organizzazioni possono utilizzare l'AI per analizzare le chiamate dei clienti, le e-mail e i post sui social media per compilare le domande più frequenti. Gli strumenti di AI generativa possono poi utilizzare il playbook sull'assistenza clienti per creare le risposte più utili per la customer retention.