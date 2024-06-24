Smart Talks with IBM

Un podcast, condotto da Malcolm Gladwell, che presenta i visionari che applicano creativamente la tecnologia nel mondo degli affari per promuovere il cambiamento.

Ascolta l'ultimo episodio

Ascolta la sesta stagione

NASA e AI: decodificare il nostro universo

La NASA e IBM hanno sviluppato dei foundation model di AI che analizzano i dati satellitari per rivelare pattern sulla Terra e oltre. Questi strumenti stanno già generando un impatto reale, dall'aiutare il Kenya a pianificare la piantumazione di 15 miliardi di alberi al permettere al Regno Unito di monitorare la fioritura di alghe dannose. Questa collaborazione fornisce insight strategici per l'azione climatica, il monitoraggio ambientale e la risposta alle emergenze.
Sbloccare il nostro futuro quantistico

Malcolm Gladwell si reca alla San Francisco Tech Week per parlare con Jay Gambetta, il nuovo Director of Research di IBM, di fronte a un pubblico dal vivo. Parlano dei piani di IBM per scalare il quantum computing, degli esperimenti rivoluzionari già in corso e dell'impatto che questi nuovi computer potrebbero avere sulla chimica, sulla medicina e persino sulla finanza.
Creare un business più intelligente con AI e Quantum

Malcolm Gladwell incontra Arvind Krishna, presidente e CEO di IBM, per discutere del potenziale rivoluzionario del quantum computing, dell'impatto trasformativo dell'AI sul business e di come le previsioni visionarie di Krishna dagli anni '90 continuano a guidare le innovazioni di IBM.
Tifoseria Ferrari, potenziata dall'AI

Scuderia Ferrari e IBM stanno ridefinendo il coinvolgimento dei fan con insight basati su AI e strumenti digitali all'avanguardia. Scopri come IBM sta aiutando la Scuderia Ferrari ad approfondire le connessioni con i suoi quasi 400 milioni di fan in tutto il mondo, guidando l'innovazione e la comunità nell'era digitale.
L'Oréal e IBM: bellezza supportata dall'AI

Il programma si sposta al Research & Innovation Center di L'Oréal nel New Jersey, dove Malcolm Gladwell esplora le complessità della formulazione cosmetica e la partnership di L'Oréal con IBM per l'AI. Scopri come l'AI sta rivoluzionando la bellezza, rendendo i prodotti ancora più sostenibili e innovativi.
In che modo gli assistenti AI possono trasformare l'istruzione

Malcolm Gladwell visita la Kennesaw State University per scoprire di più su Jiwoo, un assistente AI che aiuta i futuri insegnanti a praticare un insegnamento reattivo, simulando le interazioni in classe con gli studenti. Scopri l'impatto dell'AI sui metodi di insegnamento per preparare gli insegnanti alla classe.
Informazioni sulla serie

Unisciti a Malcolm Gladwell, autore e conduttore di Revisionist History, e ai presentatori dei tuoi podcast preferiti di Pushkin Industries, mentre parlano con visionari che applicano in modo creativo la tecnologia nel business per promuovere il cambiamento e trasformare i loro settori.
 
In questa stagione, Smart Talks with IBM andrà in tournée. Usciamo dallo studio per esplorare come i clienti IBM stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per trasformare il loro modo di fare business. È uno sguardo nuovo dietro le quinte della tecnologia, dove le grandi idee incontrano soluzioni all'avanguardia.
Altri episodi di Smart Talks with IBM

28 gennaio 2025 | Episodio 8 How infrastructure is powering the age of AI

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Ric Lewis, Senior Vice President of Infrastructure di IBM

 Guarda l'episodio 8 22 ottobre 2024 | Episodio 7 Come l'AI può accelerare la sicurezza informatica

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
– Jason Kelley, GM, Strategic Partners and Ecosystems di IBM
 – Kristy Friedrichs, SVP e Chief Partnership Officer di Palo Alto Networks

 Guarda l'episodio 7 08 ottobre 2024 | Episodio 6 Scalare l'AI con uno scopo

Presentatore: Jacob Goldstein

Ospiti:
– Rebecca Finlay, CEO di Partnership on AI

 

 

 Guarda l'episodio 6 24 settembre 2024 | Episodio 5 Il potere di Granite nel business

Presentatore: Jacob Goldstein

Ospiti:
 – Maryam Ashoori, Director of Product Management e Head of Product di IBM watsonx.ai

 

 Guarda l'episodio 5 10 settembre 2024 | Episodio 4 L'istruzione nell'era dell'AI

Presentatore: Dr. Laurie Santos

Ospiti:
 – Justina Nixon-Saintil, Vice President and Chief Impact Officer, IBM Corporate Social Responsibility
– April Dawson, Associate Dean of Technology and Innovation e docente di diritto

 Guarda l'episodio 4 27 agosto 2024 | Episodio 3 Come l'open source può democratizzare AI

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Mo Duffy, Software Engineering Manager di Red Hat

 Guarda l'episodio 3 13 agosto 2024 | Episodio 2 Un vantaggio AI per gli US Open

Presentatore: Jacob Goldstein

Ospiti:
 – Brian Ryerson, Senior Director of Digital Strategy della US Tennis Association

 Guarda l'episodio 2 25 giugno 2024 | Episodio 1 L'AI e il paradosso della produttività

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Rob Thomas, Senior Vice President of Software and Chief Commercial Officer di IBM

 

 

 Guarda l'episodio 1
10 aprile 2024 | Episodio 8 Il potere della collaborazione: come IBM collabora con Microsoft

Presentatore: Tim Harford

Ospiti:
– Srinivasan Venkatarajan, Director of Global Partner Business di Microsoft

 Guarda l'episodio 8 19 marzo 2024 | Episodio 7 L'AI nella sanità: come l'AI generativa sta espandendo i trattamenti di fertilità

Presentatore: Dr. Laurie Santos

Ospiti:
– Alice Crisci, co-fondatrice e CEO dell'azienda di fertilità assistita Ovum Health

 

 Guarda l'episodio 7 28 novembre 2023 | Episodio 6 Salesforce e IBM: rivoluzionare le esperienze con l'AI generativa

Presentatore: Jacob Goldstein

Ospiti:
Susan Emerson, Senior Vice President of Product: AI, Analytics & Data di Salesforce
– Matthew Candy, Global Managing Partner of Generative AI di IBM Consulting

 Guarda l'episodio 6 14 novembre 2023 | Episodio 5 AI generativa: la sua ascesa e il suo potenziale per la società

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
– Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director of Research di IBM

 Guarda l'episodio 5 17 ottobre 2023 | Episodio 4 AI responsabile: perché le aziende necessitano di una governance dell'AI affidabile

Presentatori: Malcolm Gladwell e Laurie Santos

Ospiti:
– Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer di IBM

 Guarda l'episodio 4 3 ottobre 2023 | Episodio 3 Hugging Face e watsonx: perché l'open source è il futuro dell'AI nel mondo degli affari

Presentatori: Malcolm Gladwell e Tim Harford

Ospiti:
– Jeff Boudier, Head of Product and Growth di Hugging Face

 Guarda l'episodio 3 19 settembre 2023 | Episodio 2 Trasformazioni nell'IA: perché i foundation model sono il futuro

Presentatori: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Ospiti:
– Dr. David Cox, VP of AI Models di IBM Research

 Guarda l'episodio 2 5 settembre 2023 | Episodio 1 AI for Business: moltiplicare l'impatto dell'AI

Presentatori: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Ospiti:
– Kareem Yusuf, Senior Vice President of Product Management and Growth di IBM Software

 Guarda l'episodio 1
19 giugno 2023 | Episodio 10 IBM e HBCU: supportare una nuova generazione di esperti di cybersecurity

Presentatori: Malcolm Gladwell e Dott.ssa Laurie Santos

Ospiti:
 – Derrick Warren, Dean of the College of Business della Grambling State University (ex Associate Dean del Southern University College of Business)

 Guarda l'episodio 10 14 febbraio 2023 | Episodio 9 355 giorni nello spazio: trovare un senso con l'astronauta Mark Vande Hei

Conduttore: Malcolm Gladwell


Ospiti:
 – Mark Vande Hei, Astronauta, NASA

 Guarda l'episodio 9 29 novembre 2022 | Episodio 8 Clic, non codice: trasformare le esperienze digitali con Salesforce

Presentatori: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Ospiti:
 – Phil Weinmeister, Head of Product, Salesforce Americas, di IBM

 Guarda l'episodio 8 15 novembre 2022 | Episodio 7 Sbloccare la strategia dei dati: alfabetizzazione dei dati per un business migliore

Presentatori: Malcolm Gladwell e Ronald Young Jr.

Ospiti:
 – Nicholas Renotte, Data Science and AI Technical Specialist di IBM

 Guarda l'episodio 7 25 ottobre 2022 | Episodio 6 Combattere i pregiudizi nelle assunzioni: reclutare una forza lavoro diversificata con l'automazione intelligente

Presentatori: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Ospiti:
 – Angela Hood, fondatrice e CEO di ThisWay Global

 Guarda l'episodio 6 27 settembre 2022 | Episodio 5 Il futuro della supply chain: creare aziende sostenibili e trasparenti

Presentatori: Malcolm Gladwell e Tim Harford


Ospiti:
 – Sheri Hinish, Global Sustainability Services Leader and Offering Leader for Sustainable Supply Chain di IBM

 Guarda l'episodio 5 30 agosto 2022 | Episodio 4 La nave autonoma Mayflower: AI e automazione in mare

Presentatori: Malcolm Gladwell e Lauren Ober


Ospiti:
 – Brett Phaneuf e Don Scott, gli ingegneri dietro il progetto della nave autonoma Mayflower

 Guarda l'episodio 4 23 luglio 2022 | Episodio 3 L'hacker buono: attaccare le aziende prima che lo facciano i criminali

Presentatori: Malcolm Gladwell e Tim Harford


Ospiti:
 – Stephanie “Snow” Carruthers, Chief People Hacker di X-Force, IBM

 Guarda l'episodio 3 28 giugno 2022 | Episodio 2 Creare un'AI affidabile: un approccio olistico

Presentatori: Malcolm Gladwell e Dott.ssa Laurie Santos

Ospiti:
 – Phaedra Boinodiris, Trust in AI Practice Leader di IBM Consulting

 Guarda l'episodio 2 31 maggio 2022 | Episodio 1 Home Lending Pal: rivoluzionare il settore dei mutui con cloud e AI

Presentatori: Malcolm Gladwell e Jacob Goldstein

Ospiti:
 – Bryan Young e Steven Better, co-fondatori di Home Lending Pal

 Guarda l'episodio 1
09 dicembre 2021 | Episodio 12 Gestire la volatilità della supply chain nel picco della stagione degli acquisti

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Jonathan Wright, Global Managing Partner for Supply Chain Consulting di IBM

 Guarda l'episodio 12 02 dicembre 2021 | Episodio 11 Come appare il futuro della sostenibilità per la tua azienda e i tuoi clienti

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Marc Rolfe, Senior Vice President and Head of Strategic Partners Ecosystem Success di SAP e Jason Kelley, General Manager, IBM Strategic Partners

 Guarda l'episodio 11 19 novembre 2021 | Episodio 10 Come un approccio orientato all'uomo sta creando un'AI affidabile

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Christina Montgomery, Chief Privacy Officer and AI Ethics Board Co-Chair di IBM e Dr. Seth Dobrin, Global Chief AI Officer

 Guarda l'episodio 10 29 ottobre 2021 | Episodio 9 Il quantum computing è, già oggi, l'informatica di domani

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Dr. Darío Gil, Senior Vice President and Director di IBM Resear

 Guarda l'episodio 9 30 settembre 2021 | Episodio 8 Accelerare l'innovazione con l'hybrid cloud all'edge

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – David Shacochis, Vice President for Enterprise Technology and Field CTO di Lumen, e Howard Boville, Head of IBM Cloud Platform

 Guarda l'episodio 8 26 agosto 2021 | Episodio 7 Perché il business necessita della blockchain

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Jason Kelley, Senior Leader di IBM

 Guarda l'episodio 7 29 luglio 2021 | Episodio 6 Una conversazione aperta sull'innovazione aperta

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Jim Whitehurst, Senior Advisor di IBM

 Guarda l'episodio 6 03 giugno 2021 | Episodio 5 Divano o cubicolo? Il futuro del lavoro è ibrido?

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Adam Grant, psicologo del lavoro e docente presso la Wharton School

 

 Guarda l'episodio 5 27 maggio 2021 | Episodio 4 L'AI può essere empatica? Reinventare le esperienze dei clienti

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Anil Bhatt, Senior Vice President and CTO di Anthem, e Glenn Finch, Managing Partner of Global Business Services di IBM

 Guarda l'episodio 4 29 aprile 2021 | Episodio 3 Rimodellare il futuro con Women in AI

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – SVP & CMO, Carla Piñeyro Sublett, e Chimka Munkhbayar, co-fondatrice di Agrolly

 Guarda l'episodio 3 30 marzo 2021 | Episodio 2 Come 5G, edge computing e AI stanno trasformando i settori

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Srini Kalapala VP, Global Technology, Strategy and Network Cloud di Verizon
– Steve Canepa, Global GM & Managing Director del settore comunicazioni di IBM

 Guarda l'episodio 2 25 marzo 2021 | Episodio 1 Usare l'AI per ripensare il modo di lavorare

Conduttore: Malcolm Gladwell

Ospiti:
 – Rob Thomas, SVP Cloud and Data Platform di IBM

 Guarda l'episodio 1
17 novembre 2020 | Episodio 15 Smart Talks with IBM: perché il business necessita della blockchain

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Jason Kelley, Senior Leader di IBM

 Guarda l'episodio 15 2 novembre 2020 | Episodio 14 Smart Talks with IBM: programmare insieme per l'uguaglianza razziale

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Dale Davis Jones e Lysa Banks, Distinguished Engineer di IBM, con Britni Lonesome, Creative Architect

 Guarda l'episodio 14 20 ottobre 2020 | Episodio 13 Smart Talks with IBM: come P-TECH prepara gli studenti al futuro del lavoro

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Joel Mangan, Executive Director of P-TECH di IBM, e Suyhalia Karim-Doran e Eric Cholula-Martinezi, neolaureati di P-TECH

 Guarda l'episodio 13 6 ottobre 2020 | Episodio 12 Smart Talks with IBM: la privacy online è più importante che mai

Presentatori: Robert e Joe

Ospiti:
 – Sheri Bachstein, Global Head di Watson Advertising e The Weather Company, un IBM Business.

 Guarda l'episodio 12 22 settembre 2020 | Episodio 11 Smart Talks with IBM: la schiavitù umana esiste ancora. L'AI può aiutare a eliminare questo flagello?

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – John McGrath, Senior Solution Architect di IBM
– Neil Giles, CEO di Traffik Analysis Hub

 Guarda l'episodio 11 28 luglio 2020 | Episodio 10 Affrontare le disparità sanitarie durante il COVID-19

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Dr. Kyu Rhee, Chief Health Officer di IBM
– Dr. Irene Dankwa-Mullan, Deputy Chief Health Officer di IBM Watson Health

 

 Guarda l'episodio 10 14 luglio 2020 | Episodio 9 Un panorama di sicurezza informatica in evoluzione

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Wendi Whitmore, VP of IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, Program Leader, IBM Security Command Center

 Guarda l'episodio 9 16 giugno 2020 | Episodio 7 Il dibattito sull'AI

Presentatori: Robert e Joe

Ospiti:
 – Project Debater Lead Researcher, Noam Slonim
– Madhu Kochar, VP for Data and AI di IBM

 Guarda l'episodio 7 2 giugno 2020 | Episodio 6 L'impatto dell'AI in una pandemia

Presentatori: Robert e Joe

Ospiti:
 – Ritika Gunnar, Vice President di IBM Data and AI Expert Labs and Learning
– Jay Bellissimo, General Manager for the U.S. Public and Federal Market di IBM.

 Guarda l'episodio 6 19 maggio 2020 | Episodio 5 Ripensare le supply chain

Presentatori: Robert e Joe

Ospiti:
 – Luq Niazi, Global Managing Director for Consumer Industries di IBM
– Karl Haller, Partner del Consumer Center of Competence (CoC) di IBM

 Guarda l'episodio 5 5 maggio 2020 | Episodio 4 Lavorare insieme pur essendo separati

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Kristin Wisnewski
– Grace Suh

 Guarda l'episodio 4 21 aprile 2020 | Episodio 3 Accelerare la risposta al COVID-19

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Dave Turek di IBM

 Guarda l'episodio 3 7 aprile 2020 | Episodio 2 Monitorare il COVID-19

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Cameron Clayton, General Manager di IBM Cloud Ecosystem e The Weather Company

 Guarda l'episodio 2 24 marzo 2020 | Episodio 1 Project Owl

Presentatore: Jonathan Strickland

Ospiti:
 – Bryan Knouse di Project OWL, vincitore dell'IBM Call for Code
– Alisa Maclin di IBM

 Guarda l'episodio 1

