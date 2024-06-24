Smart Talks with IBM

Stagione 6, Episodio 6

NASA e AI: decodificare il nostro universo

La NASA e IBM hanno sviluppato dei foundation model di AI che analizzano i dati satellitari per rivelare pattern sulla Terra e oltre. Questi strumenti stanno già generando un impatto reale, dall'aiutare il Kenya a pianificare la piantumazione di 15 miliardi di alberi al permettere al Regno Unito di monitorare la fioritura di alghe dannose. Questa collaborazione fornisce insight strategici per l'azione climatica, il monitoraggio ambientale e la risposta alle emergenze.