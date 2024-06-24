Smart Talks with IBM

Un podcast, condotto da Malcolm Gladwell, che presenta i visionari che applicano creativamente la tecnologia nel mondo degli affari per promuovere il cambiamento.
La NASA e IBM hanno sviluppato dei foundation model di AI che analizzano i dati satellitari per rivelare pattern sulla Terra e oltre. Questi strumenti stanno già generando un impatto reale, dall'aiutare il Kenya a pianificare la piantumazione di 15 miliardi di alberi al permettere al Regno Unito di monitorare la fioritura di alghe dannose. Questa collaborazione fornisce insight strategici per l'azione climatica, il monitoraggio ambientale e la risposta alle emergenze.
Malcolm Gladwell si reca alla San Francisco Tech Week per parlare con Jay Gambetta, il nuovo Director of Research di IBM, di fronte a un pubblico dal vivo. Parlano dei piani di IBM per scalare il quantum computing, degli esperimenti rivoluzionari già in corso e dell'impatto che questi nuovi computer potrebbero avere sulla chimica, sulla medicina e persino sulla finanza.
Malcolm Gladwell incontra Arvind Krishna, presidente e CEO di IBM, per discutere del potenziale rivoluzionario del quantum computing, dell'impatto trasformativo dell'AI sul business e di come le previsioni visionarie di Krishna dagli anni '90 continuano a guidare le innovazioni di IBM.
Scuderia Ferrari e IBM stanno ridefinendo il coinvolgimento dei fan con insight basati su AI e strumenti digitali all'avanguardia. Scopri come IBM sta aiutando la Scuderia Ferrari ad approfondire le connessioni con i suoi quasi 400 milioni di fan in tutto il mondo, guidando l'innovazione e la comunità nell'era digitale.
Il programma si sposta al Research & Innovation Center di L'Oréal nel New Jersey, dove Malcolm Gladwell esplora le complessità della formulazione cosmetica e la partnership di L'Oréal con IBM per l'AI. Scopri come l'AI sta rivoluzionando la bellezza, rendendo i prodotti ancora più sostenibili e innovativi.
Malcolm Gladwell visita la Kennesaw State University per scoprire di più su Jiwoo, un assistente AI che aiuta i futuri insegnanti a praticare un insegnamento reattivo, simulando le interazioni in classe con gli studenti. Scopri l'impatto dell'AI sui metodi di insegnamento per preparare gli insegnanti alla classe.
Unisciti a Malcolm Gladwell, autore e conduttore di Revisionist History, e ai presentatori dei tuoi podcast preferiti di Pushkin Industries, mentre parlano con visionari che applicano in modo creativo la tecnologia nel business per promuovere il cambiamento e trasformare i loro settori.
In questa stagione, Smart Talks with IBM andrà in tournée. Usciamo dallo studio per esplorare come i clienti IBM stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per trasformare il loro modo di fare business. È uno sguardo nuovo dietro le quinte della tecnologia, dove le grandi idee incontrano soluzioni all'avanguardia.
Guarda AI Academy, una nuova esperienza formativa sull'AI for Business. Ottieni insight dai migliori leader di pensiero di IBM su come dare priorità in modo efficace agli investimenti nell'AI che possono promuovere la crescita, attraverso un corso progettato per leader aziendali come te.
Si parla molto di quello che l'AI può fare, ma come si usa effettivamente l'AI per creare esperienze? In questa serie, il nostro conduttore Albert Lawrence insieme ai leader aziendali e agli esperti di tecnologia IBM mettono in secondo piano la teoria e mostrano come mettere in pratica l'AI.
Ascolta discussioni ricche di approfondimenti sulle ultime tendenze e innovazioni dell'AI e sul loro impatto commerciale. Presentato da Tim Hwang, il podcast offre un mix bilanciato di competenze e analisi su qualsiasi aspetto, dalle ricerche rivoluzionarie alle applicazioni pratiche.
