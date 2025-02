I sistemi intelligenti ad agente singolo interagiscono con il loro ambiente per pianificare, richiamare gli strumenti e produrre risposte in modo autonomo. Gli strumenti messi a disposizione di un agente AI gli forniscono informazioni che altrimenti non sarebbero accessibili all'agente stesso. Come descritto in precedenza, queste informazioni possono essere una base di dati acquisita tramite un'API o un altro agente. Qui c'è una distinzione tra sistemi ad agente singolo e multiagente. Quando si chiama un altro agente come strumento, quell'agente secondario fa parte degli stimoli ambientali dell'agente originale. Le informazioni vengono acquisite e non è necessaria ulteriore cooperazione. I sistemi multiagente, invece, si differenziano perché coinvolgono tutti gli agenti nell'ambiente per modellare gli obiettivi, la memoria e il piano d'azione di ciascuno. 4 La comunicazione tra gli agenti può avvenire in modo diretto o indiretto attraverso l'alterazione dell'ambiente condiviso.

Ogni entità all'interno di un sistema multiagente è un agente autonomo entro certi limiti. Questa autonomia si manifesta generalmente nella pianificazione, nell'uso degli strumenti e nel ragionamento dell'agente. In un sistema multiagente, gli agenti rimangono autonomi, ma collaborano e si coordinano all'interno di strutture di agenti.3 Per risolvere problemi complessi, la comunicazione tra agenti e la risoluzione distribuita dei problemi sono fondamentali. Questo tipo di interazione tra agenti può essere descritto come apprendimento per rinforzo multiagente. Le informazioni condivise attraverso questa forma di apprendimento possono includere informazioni istantanee acquisite tramite sensori o azioni. Inoltre, possono essere condivise le esperienze di un agente sotto forma di informazioni episodiche. Questi episodi possono essere sequenze di sensazioni, azioni e politiche apprese. Infine, gli agenti possono condividere le loro esperienze in tempo reale per evitare che altri agenti apprendano ripetutamente le stesse politiche.5

I singoli agenti offrono prestazioni efficaci. Sono in grado di creare compiti secondari, utilizzare strumenti e imparare attraverso le loro interazioni. Il comportamento collettivo dei sistemi multiagente aumenta il potenziale di precisione, adattabilità e scalabilità. I sistemi multiagente tendono a superare i sistemi ad agente singolo grazie a una maggiore disponibilità di risorse condivise, ottimizzazione e automazione. Anziché far apprendere le stesse politiche a più agenti, è possibile condividere le esperienze apprese per ottimizzare la complessità temporale e l'efficienza.5