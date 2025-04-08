Governance degli agenti AI: grandi sfide, grandi opportunità

Autori

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Gli agenti AI avanzati non si limitano a pensare, ma passano all'azione. Mentre gli strumenti di AI generativa (gen AI) creavano contenuti, facevano previsioni o fornivano informazioni approfondite in risposta ai prompt umani, gli agenti possono dare il loro contributo nel mondo e svolgere attività complesse in modo autonomo. Inoltre, gli agenti possono prendere decisioni rapidamente e adattarsi al mutare delle condizioni. Ciò presenta nuove sfide per la governance dell'AI.

La governance dell'intelligenza artificiale si riferisce ai processi, agli standard e alle misure di sicurezza che contribuiscono a garantire che i sistemi e gli strumenti di AI siano sicuri ed etici. I framework di governance dell'AI orientano la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni di AI per garantire sicurezza, equità e rispetto dei diritti umani.

Per quanto riguarda gli agenti, i framework di governance dovranno essere aggiornati per tenere conto dell'autonomia degli agenti. Il potenziale economico per gli agenti è vasto, ma lo è anche il landscape dei rischi associato. Invitare i sistemi intelligenti a operare in modo più sicuro, etico e trasparente sarà una preoccupazione crescente man mano che diventeranno più autonomi.

Processo decisionale autonomo senza supervisione umana

Le stesse caratteristiche che rendono l'agentic AI potente (autonomia, adattabilità e complessità) rendono anche gli agenti più difficili da governare. Una delle principali sfide di governance degli agenti AI è la loro capacità di prendere decisioni in modo indipendente. A differenza dei sistemi software convenzionali che seguono una programmazione rigorosa basata su regole, gli agenti AI utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare i dati e determinare le azioni in base alle probabilità. Questa autonomia consente all'AI di operare in ambienti in tempo reale.

Questa mancanza di controllo umano rende più difficile garantire che gli agenti AI agiscano in modo sicuro, equo ed etico. In situazioni ad alto rischio, come i veicoli autonomi o la negoziazione algoritmica di titoli azionati, la decisione di un agente AI può avere conseguenze importanti, ma la supervisione umana non è sempre disponibile. Ciò crea un dilemma di governance. In che modo i leader possono bilanciare l'efficienza e l'autonomia dell'AI con la necessità di responsabilità e controllo?

Molti agenti AI, in particolare quelli più avanzati basati sul machine learning, eseguono processi decisionali che non sono facili da interpretare per gli umani. A differenza dei sistemi basati su regole con logica tracciabile, i modelli di machine learning prendono decisioni sulla base di modelli complessi di dati che nemmeno i loro sviluppatori sono in grado di comprendere appieno. Questa opacità rende difficile l'audit delle decisioni basate sull'AI, il che è una sfida nei casi d'uso dell'automazione in rapida evoluzione. Immagina se un sistema di AI rifiutasse un'applicazione di prestito sulla base di dati errati o se un sistema sanitario consigliasse la cura sbagliata. Gli stakeholder devono essere in grado di comprendere la logica alla base della decisione.

Le distorsioni sono un'altra sfida. I sistemi di AI apprendono dai dati storici, ma se i dati contengono distorsioni, l'AI può amplificarli. Gli agenti AI possono prendere decisioni indesiderate, come dare priorità all'efficienza rispetto all'equità o alla privacy.

Rischi per la sicurezza e la conformità

Come qualsiasi sistema di AI, anche gli agenti autonomi sono vulnerabili alle minacce alla sicurezza. I modelli AI e i bot possono essere manipolati attraverso attacchi avversari, in cui lievi modifiche all'input inducono l'AI a prendere decisioni errate. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e i chatbot che comunicano con gli utenti in linguaggio naturale possono essere indotti a generare contenuti dannosi. La distribuzione decentralizzata degli agenti AI rende difficile l'implementazione di misure di sicurezza uniformi.

I sistemi agentici si basano spesso sulle API per integrarsi con applicazioni e fonti di dati esterne. Le API gestite in modo inadeguato possono esporre vulnerabilità, rendendole bersaglio di attacchi informatici. I rischi di cybersecurity includono attacchi avversari, fughe di dati e accessi non autorizzati che espongono informazioni sensibili. Per mitigare questi rischi, le API dovrebbero disporre di controlli di accesso e meccanismi di autenticazione per impedire interazioni non autorizzate.

Oltre alla sicurezza, le organizzazioni devono anche rispettare le normative quando progettano agenti AI. Tuttavia, le normative spesso sono in ritardo rispetto ai progressi tecnologici. I sistemi AI sono intrinsecamente complessi e imprevedibili e i requisiti di conformità possono essere ambigui o contraddittori. Potremmo presto assistere alla creazione, da parte degli organismi governativi nazionali e transnazionali di tutto il mondo, di norme specifiche sull'uso degli agenti.

Navigazione in acque inesplorate

Le best practice tradizionali di governance dell'AI come la governance dei dati, la valutazione dei rischi, i workflow trasparenti, la spiegabilità, gli standard etici e il monitoraggio continuo si applicano anche ai sistemi agentici. Ma la governance agentica può andare oltre queste pratiche consolidate.

Invece di limitarsi a testare i modelli prima della distribuzione, le organizzazioni possono creare ambienti simulati in cui gli agenti AI possano prendere decisioni senza conseguenze nel mondo reale prima di essere implementati completamente. Il sandboxing dell'AI consente agli sviluppatori di studiare dilemmi etici non intenzionali prima di esporre gli agenti agli utenti reali. I modelli di AI etica possono essere testati nell'ambito di stress test morali, come scenari simulati di incidenti con guida autonoma o dilemmi etici nell'assunzione dell'AI.

Il monitoraggio da agente ad agente è un altro modo per risolvere i problemi prima che vadano fuori controllo. Poiché gli ecosistemi agentici possono essere così complessi, spesso gli agenti dovranno collaborare e negoziare tra loro. Il monitoraggio di queste interazioni e la definizione di regole di risoluzione dei conflitti per gli agenti possono aiutare a garantire che possano lavorare insieme in armonia.

Gli agenti che lavorano possono anche essere abbinati ad "agenti di governance" progettati per monitorare e valutare altri agenti e prevenire potenziali danni. Per mitigare il rischio, gli agenti devono essere monitorati costantemente per rilevare eventuali deviazioni del modello. Immagina un agente del servizio clienti che ha a che fare con clienti scontrosi tutto il giorno sviluppando una personalità irascibile come risultato dell'adattamento attraverso tali interazioni. Ora immagina un agente di governance che si comporta come un sorvegliante, che prende da parte questo agente e gli comunica qualcosa del tipo: "Oggi non sembri te stesso". Gli agenti possono anche essere programmati per cercare l'approvazione umana per determinate azioni.

Oltre a queste pratiche, molti esperti raccomandano che gli agenti dispongano di un meccanismo di arresto di emergenza che consenta loro di essere disattivati immediatamente, soprattutto in ambienti ad alto rischio. Le organizzazioni possono stabilire procedure di contenimento per contribuire a garantire che un malfunzionamento dell'AI non possa aggravare i problemi prima di un intervento. Alcune organizzazioni stanno sperimentando agenti di stress test con attacchi avversari in casi avanzati e in condizioni estreme o inaspettate per identificare le vulnerabilità.

Governare gli agenti AI sarà presto un po' più facile. I provider di piattaforme di governance offriranno strumenti di governance dell'AI robusti con dashboard che daranno accesso a metriche specializzate per i sistemi agentici e l'interazione degli agenti. Ad esempio, gli ingegneri software di IBM stanno attualmente lavorando all'integrazione di metriche specializzate come la pertinenza del contesto, la fedeltà e la somiglianza delle risposte in watsonx.gov. Il software di governance giusto aiuterà gli stakeholder a tenere traccia dei propri agenti durante tutto il ciclo di vita end-to-end, consentendo loro di ottenere il massimo dall'agentic AI.

Con i sistemi di agentic AI che diventano più autonomi, garantire che operino in modo sicuro, etico e protetto è una sfida crescente. Le organizzazioni devono adottare modelli di governance scalabili, applicare solidi protocolli di cybersecurity e gestione del rischio e integrare la supervisione umana. Se le organizzazioni riusciranno a scalare i sistemi agentici in modo sicuro, saranno in grado di acquisire un valore praticamente illimitato.
