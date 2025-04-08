Le best practice tradizionali di governance dell'AI come la governance dei dati, la valutazione dei rischi, i workflow trasparenti, la spiegabilità, gli standard etici e il monitoraggio continuo si applicano anche ai sistemi agentici. Ma la governance agentica può andare oltre queste pratiche consolidate.

Invece di limitarsi a testare i modelli prima della distribuzione, le organizzazioni possono creare ambienti simulati in cui gli agenti AI possano prendere decisioni senza conseguenze nel mondo reale prima di essere implementati completamente. Il sandboxing dell'AI consente agli sviluppatori di studiare dilemmi etici non intenzionali prima di esporre gli agenti agli utenti reali. I modelli di AI etica possono essere testati nell'ambito di stress test morali, come scenari simulati di incidenti con guida autonoma o dilemmi etici nell'assunzione dell'AI.

Il monitoraggio da agente ad agente è un altro modo per risolvere i problemi prima che vadano fuori controllo. Poiché gli ecosistemi agentici possono essere così complessi, spesso gli agenti dovranno collaborare e negoziare tra loro. Il monitoraggio di queste interazioni e la definizione di regole di risoluzione dei conflitti per gli agenti possono aiutare a garantire che possano lavorare insieme in armonia.

Gli agenti che lavorano possono anche essere abbinati ad "agenti di governance" progettati per monitorare e valutare altri agenti e prevenire potenziali danni. Per mitigare il rischio, gli agenti devono essere monitorati costantemente per rilevare eventuali deviazioni del modello. Immagina un agente del servizio clienti che ha a che fare con clienti scontrosi tutto il giorno sviluppando una personalità irascibile come risultato dell'adattamento attraverso tali interazioni. Ora immagina un agente di governance che si comporta come un sorvegliante, che prende da parte questo agente e gli comunica qualcosa del tipo: "Oggi non sembri te stesso". Gli agenti possono anche essere programmati per cercare l'approvazione umana per determinate azioni.

Oltre a queste pratiche, molti esperti raccomandano che gli agenti dispongano di un meccanismo di arresto di emergenza che consenta loro di essere disattivati immediatamente, soprattutto in ambienti ad alto rischio. Le organizzazioni possono stabilire procedure di contenimento per contribuire a garantire che un malfunzionamento dell'AI non possa aggravare i problemi prima di un intervento. Alcune organizzazioni stanno sperimentando agenti di stress test con attacchi avversari in casi avanzati e in condizioni estreme o inaspettate per identificare le vulnerabilità.

Governare gli agenti AI sarà presto un po' più facile. I provider di piattaforme di governance offriranno strumenti di governance dell'AI robusti con dashboard che daranno accesso a metriche specializzate per i sistemi agentici e l'interazione degli agenti. Ad esempio, gli ingegneri software di IBM stanno attualmente lavorando all'integrazione di metriche specializzate come la pertinenza del contesto, la fedeltà e la somiglianza delle risposte in watsonx.gov. Il software di governance giusto aiuterà gli stakeholder a tenere traccia dei propri agenti durante tutto il ciclo di vita end-to-end, consentendo loro di ottenere il massimo dall'agentic AI.

Con i sistemi di agentic AI che diventano più autonomi, garantire che operino in modo sicuro, etico e protetto è una sfida crescente. Le organizzazioni devono adottare modelli di governance scalabili, applicare solidi protocolli di cybersecurity e gestione del rischio e integrare la supervisione umana. Se le organizzazioni riusciranno a scalare i sistemi agentici in modo sicuro, saranno in grado di acquisire un valore praticamente illimitato.