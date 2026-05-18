Che cos'è la gestione degli agenti AI?

Gli agenti AI stanno cambiando il modo in cui le organizzazioni operano. I clienti di Salesforce riferiscono che gli agenti AI e gli assistenti stanno offrendo un forte ROI in IT, vendite e servizio clienti.2 Man mano che gli agenti assumono responsabilità più ampie, le organizzazioni hanno bisogno di strutture più chiare per coordinare le proprie attività e gestire come interagiscono con i dipendenti e i sistemi.

Il passaggio all'agentic AI cambia anche il modo in cui le aziende pensano alla supervisione operativa. I sistemi software tradizionali sono prevedibili e strettamente definiti. Gli agenti AI operano con maggiore flessibilità perché possono interpretare gli obiettivi, formulare raccomandazioni e interagire con molteplici strumenti in tempo reale. Questa flessibilità migliora l'efficienza introducendo complessità. Le organizzazioni hanno bisogno di modi centralizzati per monitorare il comportamento, gestire i permessi e mantenere la visibilità tra grandi reti di agenti.

Sempre più aziende si stanno orientando verso sistemi multi-agente . Diversi dipartimenti possono impiegare agenti specializzati per finanza, supporto clienti, sicurezza o analisi dati. Col tempo, questi sistemi possono frammentarsi se ogni team gestisce gli agenti in modo indipendente. Un livello di gestione aiuta le organizzazioni a creare modelli di governance coerenti, standard operativi condivisi e supervisione centralizzata tra dipartimenti e piattaforme.

Gli ambienti multiagente stanno comportando nuove responsabilità per i team IT, di sicurezza, conformità e piattaforma. In alcune organizzazioni, i gruppi di governance dell'AI si stanno espandendo per includere la supervisione dell'orchestrazione degli agenti, della gestione delle identità e delle operazioni del ciclo di vita. Con la crescita dell'adozione, la gestione degli agenti AI sta diventando parte integrante dell'infrastruttura più ampia che supporta le operazioni aziendali e le iniziative di AI a lungo termine.

L'importanza della gestione degli agenti AI probabilmente aumenterà man mano che le organizzazioni integreranno più profondamente gli agenti nei processi core business. La gestione degli agenti tramite AI aiuterà le organizzazioni a mantenere il controllo su ecosistemi di agenti sempre più complessi, supportando al contempo sforzi più ampi di business transformation.