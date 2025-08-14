Perché l'osservabilità è essenziale per gli agenti AI

Esistono due approcci comuni per la raccolta dei dati utilizzati nell'osservabilità degli agenti AI: strumentazione integrata e soluzioni di terze parti.

Nel primo approccio, i dati MELT vengono raccolti tramite la strumentazione integrata di un framework agentico di intelligenza artificiale. Queste funzionalità native di monitoraggio e registrazione acquisiscono e trasmettono automaticamente i dati di telemetria su metriche, eventi, registri e tracce.

Molte grandi aziende e quelle con esigenze specializzate adottano questo approccio perché offre una personalizzazione profonda e un controllo preciso sulla raccolta e il monitoraggio dei dati. Tuttavia, richiede anche notevoli sforzi di sviluppo, tempo e manutenzione continua.

Nel secondo approccio, le soluzioni di osservabilità degli agenti AI forniscono strumenti e piattaforme specializzati per raccogliere e analizzare i dati MELT. Queste soluzioni offrono alle organizzazioni un'implementazione rapida e semplice, con caratteristiche e integrazioni precostituite che riducono la necessità di competenze interne. Tuttavia, affidarsi a una soluzione di terze parti può creare dipendenza da un fornitore specifico e limitare le opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze altamente specifiche o di nicchia di un'organizzazione.

Alcune organizzazioni scelgono di combinare strumentazione integrata e fornitori di soluzioni di terze parti per raccogliere dati di telemetria degli agenti AI.

Entrambi gli approcci si basano in genere su OpenTelemetry (OTel), uno strumento di observability open source ospitato sulla piattaforma web GitHub.

OTel si è affermato come framework per la raccolta e la trasmissione di dati di telemetria perché offre un approccio all'osservabilità indipendente dal fornitore, particolarmente prezioso nei sistemi di AI complessi, in cui i componenti di fornitori diversi devono funzionare insieme senza problemi. Aiuta a garantire che i dati di osservabilità fluiscano in modo coerente tra agenti, modelli multipli, strumenti esterni e sistemi di retrieval-augmented generation (RAG).