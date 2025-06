Come l'observability si sta adattando all'AI generativa

L'observability va oltre le soluzioni di monitoraggio tradizionali per fornire insight critici sui sistemi software e sugli ambienti di cloud computing, aiutando i team IT a garantire la disponibilità, ottimizzare le prestazioni e rilevare anomalie.

La maggior parte dei sistemi IT si comporta in modo deterministico, il che rende l'analisi della causa principale abbastanza semplice. Quando un'app fallisce, gli strumenti di observability possono utilizzare i dati MELT per correlare i segnali e individuare i guasti, determinando se si tratta di una perdita di memoria, di un errore di connessione al database o di un timeout dell'API.

Ma i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altre applicazioni di intelligenza artificiale (AI) generativa complicano l'observability. A differenza dei software tradizionali, gli LLM producono output probabilistici, il che significa che input identici possono produrre risposte diverse. Questa mancanza di interpretabilità, ovvero la difficoltà nel tracciare come gli input modellano gli output, può causare problemi agli strumenti di observability convenzionali. Di conseguenza, la risoluzione dei problemi, il debug e il monitoraggio delle prestazioni sono significativamente più complessi nei sistemi di AI generativa.

"L'observability può rilevare se una risposta dell'AI contiene informazioni di identificazione personale (PII), ad esempio, ma non può impedire che ciò accada", spiega Drew Flowers di IBM, Americas Sales Leader per Instana. "Il processo decisionale del modello è ancora una black box".

Questo fenomeno "black box" evidenzia una sfida critica per l'observability degli LLM. Sebbene gli strumenti di observability siano in grado di rilevare i problemi che si sono verificati, non possono prevenirli perché hanno difficoltà con la spiegabilità dell'AI, cioè la capacità di fornire una ragione comprensibile dall'uomo per cui un modello ha preso una decisione specifica o generato un particolare output.

Fino a quando il problema della spiegabilità non sarà risolto, le soluzioni di observability dell'AI dovranno dare priorità agli elementi che possono misurare e analizzare efficacemente. Ciò include una combinazione di dati MELT tradizionali e metriche di observability specifiche per l'AI.