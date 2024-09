IBM Instana offre i dati a più alta fedeltà, automaticamente e costantemente:

Granularità di un secondo, per non perdere di vista alcun incidente

Una traccia distribuita end-to-end per ogni chiamata o richiesta

Un modello grafico e mappe dinamiche per mostrarti come tutto è correlato

Ciò consente a tutti gli stakeholder dell'applicazione di vedere esattamente i dati che desiderano, nel contesto di cui hanno bisogno, per determinare rapidamente la causa di un problema e intraprendere azioni immediate per correggerlo.

Solo Instana dispone di dati ad alta fedeltà in tempo reale, necessari in ambienti applicativi e infrastrutturali dinamici come quelli odierni per individuare e correggere i problemi, prima che si ripercuotano sugli utenti finali.