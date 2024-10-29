I modelli AI black box nascono per uno di due motivi: i loro sviluppatori li trasformano volutamente in black box oppure diventano black box in seguito all'addestramento.

Alcuni sviluppatori e programmatori di AI oscurano il funzionamento interno degli strumenti di AI prima di rilasciarli al pubblico. Questa tattica ha spesso lo scopo di proteggere la proprietà intellettuale. I creatori del sistema sanno esattamente come funziona, tuttavia mantengono segreti il codice sorgente e il processo decisionale. Per questo motivo, molti algoritmi di AI tradizionali basati su regole sono black box.

Tuttavia, molte delle tecnologie di AI più avanzate, compresi gli strumenti di AI generativa, sono quelle che si potrebbero chiamare "black box". I creatori di questi strumenti non oscurano intenzionalmente le loro operazioni. Piuttosto, i sistemi di deep learning che alimentano questi modelli sono così complessi che nemmeno i creatori stessi capiscono esattamente cosa succeda al loro interno.

Gli algoritmi di deep learning sono un tipo di algoritmo di machine learning che utilizza reti neurali multilivello. Laddove un modello di machine learning tradizionale potrebbe utilizzare una rete con uno o due livelli, i modelli di deep learning possono avere centinaia o addirittura migliaia di livelli. Ogni livello contiene più neuroni, ovvero insiemi di codice progettati per imitare le funzioni del cervello umano.

Le reti neurali possono consumare e analizzare big data grezzi e non strutturati con un intervento umano minimo. Possono acquisire enormi quantità di dati, identificare modelli, apprendere da questi schemi e utilizzare ciò che apprendono per generare nuovi output, come immagini, video e testo.

Questa capacità di apprendimento su larga scala senza supervisione consente ai sistemi di AI svolgere attività come l'elaborazione avanzata del linguaggio, la creazione di contenuti originali e altre attività che possono sembrare vicine all'intelligenza umana.

Tuttavia, queste reti neurali profonde sono intrinsecamente opache. Gli utenti, compresi gli sviluppatori AI, possono vedere cosa succede agli input e output, chiamati anche "livelli visibili". Possono vedere i dati che entrano e le previsioni, le classificazioni o altri contenuti che ne derivano. Tuttavia, non sanno cosa succede a tutti i livelli di rete intermedi, i cosiddetti "livelli nascosti".

Gli sviluppatori di AI sanno, in linea di massima, come i dati si spostano attraverso ogni livello della rete e hanno un'idea generale di cosa fanno i modelli con i dati che inseriscono. Tuttavia, non conoscono tutti i dettagli. Ad esempio, potrebbero non sapere cosa significa quando una determinata combinazione di neuroni si attiva, o esattamente come il modello trova e combina gli embedding per rispondere a un prompt.

Anche i modelli AI open source che condividono il codice sottostante sono in definitiva delle black box, poiché gli utenti non riescono ancora a interpretare cosa succede all'interno di ogni livello del modello quando è attivo.