La bozza delle norme è ancora in fase di elaborazione. La CPPA continua a sollecitare commenti pubblici e a tenere discussioni in seno al consiglio direttivo, ed è probabile che le regole cambino ulteriormente prima di essere adottate.

La CPPA ha già apportato revisioni significative alle regole basate su feedback precedenti. Ad esempio, dopo la riunione del consiglio di dicembre 2023, l'agenzia ha aggiunto nuove esenzioni dal diritto di rinunciare e ha imposto restrizioni sulla profilazione fisica e biologica.

L'agenzia ha anche modificato la definizione di ADMT per limitare il numero di strumenti a cui si applicano le regole. Mentre la bozza originale includeva qualsiasi tecnologia che facilitasse il processo decisionale umano, la bozza più recente si applica solo all'ADMT che facilita notevolmente il processo decisionale umano.

Molti gruppi di settore ritengono che la definizione aggiornata rifletta meglio le realtà pratiche dell'uso dell'ADMT, mentre i sostenitori della privacy temono che crei scappatoie sfruttabili.

Anche lo stesso Consiglio direttivo della CPPA è diviso su come dovrebbero essere strutturate le regole definitive. In una riunione del marzo 2024, due membri del consiglio hanno espresso preoccupazione che la bozza attuale eccede l'autorità del consiglio.

Dato come si sono evolute finora le regole, i requisiti fondamentali per avvisi pre-utilizzo, diritti di disattivazione e diritti di accesso hanno una forte probabilità di rimanere intatti. Tuttavia, le organizzazioni possono avere domande persistenti come:

Quali tipi di AI e tecnologie di processo decisionale automatizzato copriranno le regole finali?

Come verranno implementate le tutele dei consumatori a livello pratico?

Quali tipo di esenzioni, se presenti, verranno concesse alle organizzazioni?

Qualunque sia l'esito, queste regole avranno implicazioni significative su come l'AI e l'automazione saranno regolamentate a livello nazionale, e su come i consumatori saranno protetti di fronte a questa tecnologia in espansione.

Disclaimer: il cliente è responsabile della conformità a tutte le leggi e normative vigenti. IBM non fornisce consulenza legale, né dichiara o garantisce che i suoi servizi o prodotti assicurino al cliente la conformità a qualsivoglia legge o regolamento.