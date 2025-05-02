Cos'è OpenTelemetry?

Otel semplifica il modo in cui vengono raccolti i dati di telemetria, indipendentemente dal linguaggio di programmazione, dall'infrastruttura o dall'ambiente di esecuzione, e consente agli sviluppatori di generare, raccogliere ed esportare dati di telemetria standardizzati per qualsiasi backend di observability. Questo framework standardizzato rafforza ed estende le funzionalità di observability e offre ai team IT e DevOps una maggiore flessibilità.

Otel viene implementato tra applicazioni, sistemi, dispositivi e soluzioni backend: la storage e la visualizzazione sono intenzionalmente lasciate ad altri strumenti, garantendo alle organizzazioni la libertà di scegliere gli strumenti a loro più adatti.

L'osservabilità è la capacità di ottenere informazioni dettagliate sul funzionamento interno di un sistema mediante l'analisi dei suoi output esterni. Nelle operazioni IT (ITOps) e nel cloud computing, i dati di telemetria (come registri, metriche e tracce) vengono utilizzati per valutare le prestazioni e lo stato di salute di un sistema. I professionisti DevOps si affidano alla strumentazione, aggiungendo codice ad applicazioni e sistemi per produrre e acquisire dati di telemetria, per creare sistemi osservabili.

La messa a punto della strumentazione è spesso un'impresa complessa quando si lavora in ambienti moderni, con ambienti hybrid cloud e multicloud, applicazioni basate su microservizi, contenitori Kubernetes e altre caratteristiche degli ambienti informatici attuali. Questi sistemi distribuiti, e i vari linguaggi di programmazione e runtime che incorporano, rappresentano un osso duro per la strumentazione di rilevamento, per la raccolta e l'esportazione per la memorizzazione di backend, la visualizzazione e l'analisi.

Per acquisire una comprensione completa dei servizi di rete e delle prestazioni delle applicazioni, i tecnici devono configurare una strumentazione ad hoc per applicazioni e sistemi nell'intera infrastruttura. OpenTelemetry aiuta a risolvere questo problema.

Otel fornisce un metodo standard per la raccolta e la trasmissione dei dati di observability, che aiuta a semplificare il monitoraggio nei sistemi distribuiti. Utilizza librerie e API unificate e indipendenti dal fornitore per raccogliere e inviare dati di telemetria alle piattaforme backend. Adottando OpenTelemetry, i team possono raccogliere ed elaborare in modo uniforme la telemetria su sistemi complessi, indipendentemente dalle applicazioni che gestiscono o dagli strumenti di observability che utilizzano.