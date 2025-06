I termini "observability" e "monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni" sono spesso usati in modo intercambiabile. Tuttavia, è più accurato considerare l'observability come un'evoluzione del monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni.

Il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni si riferisce agli strumenti e ai processi che aiutano i team IT a determinare se le applicazioni soddisfano gli standard delle prestazioni e le aspettative degli utenti. Gli strumenti di monitoraggio seguono solitamente lo stato di salute e le prestazioni dell'infrastruttura di rete, le dipendenze delle applicazioni, le transazioni aziendali e le esperienze degli utenti. Questi sistemi mirano a identificare, isolare e risolvere rapidamente i problemi a livello di prestazioni.

L'APM è stata la pratica standard per più di due decenni, tuttavia con il maggiore uso dello sviluppo agile, così come di DevOps, microservizi, linguaggi di programmazione multipli, tecnologie serverless e altre tecnologie cloud-native, i team necessitavano di un modo più rapido e completo per monitorare e valutare ambienti altamente complessi. Gli strumenti APM progettati per una generazione precedente di infrastrutture applicative non potevano più fornire una visibilità rapida, automatizzata e contestualizzata sulla salute e sulla disponibilità di un intero ambiente applicativo. Il nuovo software viene implementato ora così rapidamente, in così tanti piccoli componenti, che gli strumenti APM tradizionali hanno difficoltà a tenere il passo.

È qui che entra in scena l'observability. L'observability si basa sui metodi di raccolta dei dati degli strumenti di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni per affrontare meglio la natura distribuita e dinamica delle implementazioni di applicazioni e servizi cloud-native. Le soluzioni di observability adottano un approccio olistico alla registrazione e al monitoraggio, aiutando i team a capire meglio come i servizi interagiscono (ad esempio con le mappe delle dipendenze) e si adattano all'architettura generale.