Una strategia di osservabilità completa semplifica gli ambienti IT complessi attraverso una profonda visibilità delle applicazioni moderne e distribuite, l'analisi delle cause principali dei problemi a livello di rischi e prestazioni e insight fruibili quasi in tempo reale per migliorare le prestazioni e aiutarti ad aumentare al massimo la resilienza operativa.

La soluzione di osservabilità basata su AI monitora, analizza, corregge e ottimizza gli ambienti IT per identificare e risolvere i problemi in modo più rapido e automatico, consentendo ai team IT di passare dagli interventi reattivi a una strategia proattiva che garantisce operazioni ottimali.