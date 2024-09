Eero Arvonen, Strategic Architect presso Enento, spiega: “Le nostre soluzioni sono progettate per consentire decisioni che spostano grandi quantità di denaro. Molte banche dipendono dai nostri servizi per prendere decisioni creditizie. Se il nostro servizio non funziona, i consumatori potrebbero non ricevere le delibere dei prestiti, e questo è un aspetto che ha un impatto tangibile sulla loro vita. Quindi, per noi, il mantenimento della qualità del servizio è un fattore cruciale”.

Per Enento era giunto il momento di scegliere uno strumento in grado di monitorare tutte le sue applicazioni in modo centralizzato. L'azienda aveva definito tre criteri chiave. La soluzione giusta doveva essere in grado di:

Consentire l'identificazione rapida dei bug

Contribuire a ridurre la latenza

Fornire visibilità in tempo reale su ogni richiesta di servizio (senza campionamento)

Enento ha scoperto che esiste solo una soluzione in grado di soddisfare tutti i requisiti: IBM® Observability di Instana®.